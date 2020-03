Pourquoi n’y a-t-il pas de son dans l’espace ?

Contrairement à ce que laissent penser certains films de science-fiction, comme Star Wars, voyager dans l’espace ne fait aucun bruit.

Ainsi, lorsqu’un astronaute se déplace en apesanteur, celui-ci le fera dans le silence le plus total. Ce phénomène s’explique par le vide omniprésent. L’absence de matière et d’air empêche en effet les ondes acoustiques, qui sont des vibrations, de se propager.

Car pour se faire entendre, un bruit a besoin d’une matière qui lui permettra de rebondir et de «voyager». D’ailleurs, plus ce support est dense, plus le bruit arrivera rapidement à nos oreilles.

Par exemple, un son se propagera à la vitesse de 340 mètres par seconde dans l’air, contre 1 500 mètres par seconde dans l’eau et même 5 000 mètres par seconde dans l’acier. En revanche, la lumière, elle, est une onde qui peut se propager seule.