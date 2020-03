Confinement et coronavirus : Dorcel, Pornhub et Jacquie et Michel gâtent les Français

Les Français doivent rester chez eux pour freiner la propagation du coronavirus. Pour les motiver à suivre ces consignes et à profiter du confinement, les plate-formes de vidéos pornographiques Dorcel, Pornhub et Jacquie et Michel proposent du contenu gratuit.

Alors que le pays est entré ce mardi 17 mars, à midi, dans un confinement totalement inédit, la société de production Dorcel qui se présente avec humour comme le «partenaire du télétravail depuis 1979», a décidé de faire preuve de «solidarité» et de venir en aide à tous les Français, privés notamment de rendez-vous Tinder.

Grâce au code «plaisir», on peut accéder – à condition d’avoir 18 ans et plus – à tous les contenus VOD et aux chaînes TV gratuitement. Par ailleurs, l'entreprise a offert plus de 5 000 sex-toys. De quoi faire passer l'ennui à toutes les personnes assignées à résidence pendant au moins quinze jours.

Comme il l’a déjà fait en Italie où chacun est appelé à rester également à la maison, Pornhub a annoncé la gratuité de son offre Premium pendant un mois dans l'Hexagone.

#TousSolidaires, si j'avais su que pornhub aiderez la France et les auto-entrepreneure pic.twitter.com/fLYbcCuQaF — Cathline Smoos (@KateSmoos) March 17, 2020

Enfin, ces deux sites de vidéos X comptent un troisième partenaire, Jacquie et Michel, lequel a lui aussi souhaité donner de sa personne en cette période de crise. Le groupe propose des films sans paiement, ni abonnement, comme «Camping» déjà en ligne. Le planning s'annonce chargé jusqu'au mois prochain, avec, notamment, «Therapix à Noël» le 28 mars ou «La casa de Michel» le 12 avril.