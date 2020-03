Meghan et Harry coincés au Canada, leur retour en Angleterre s’éloigne un peu plus

Alors que le Canada va fermer ses frontières dès ce mercredi 18 mars pour freiner la propagation du coronavirus, le retour de Meghan Markle et du prince Harry en Angleterre s’éloigne un peu plus.

Les deux trentenaires se sont lancés dans une nouvelle vie sur la côte canadienne avec leur fils Archie, 10 mois, loin de «l'intrusion des médias», et de la monarchie britannique. Mais le prince de 35 ans, qui cessera fin mars, avec son épouse, d'être un membre actif de la famille royale, comptait revenir régulièrement au Royaume-Uni pour assister à certains événements.

Un souhait qui ne sera pas réalisable avec un moment car ils ont désormais l’interdiction de sortir du pays. Chaque année, le petit-fils d'Elizabeth II assiste notamment au Marathon de Londres, qui devait se dérouler le 26 avril prochain, mais qui, en raison de la crise liée à l’épidémie de coronavirus, a été reporté au 4 octobre, ce qui devrait permettre au duc de Sussex de s’y rendre.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont la femme, Sophie Grégoire Trudeau, a été testée positive au nouveau coronavirus, a par ailleurs appelé lors d'une conférence de presse tous les Canadiens à «rester chez eux», afin d'endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19.

A noter que la mesure de fermeture des frontières ne concernera pas les diplomates, les membres d'équipage des avions, et «pour l'instant», les citoyens américains. Interrogé sur ce dernier point, le Premier ministre a expliqué que la mesure ne les concernait pas en raison du fort «niveau d’intégration» des deux économies et de la «forte coordination» entre le Canada et les Etats-Unis.