La Reine Elizabeth II attristée par la situation entre ses petits-fils William et Harry

Depuis quelques mois, Harry et William se sont éloignés. Le Megxit a visiblement laissé des marques, ce qui attriste la reine Elizabeth II.

Malgré leur trêve, la relation entre les deux frères ne semble pas revenir à la normale. Ce, pour le plus grand désarroi de la reine : «Bien que Harry et William aient fait la paix avant le départ de Harry pour le Canada, les frères ne sont pas en contact régulier et la distance entre les frères et soeurs autrefois proches est apparemment une source de tristesse pour la famille, en particulier pour la reine», rapporte le magazine américain Vanity Fair.

Le 9 mars dernier, les frères se sont vus, pour le dernier devoir royal d'Harry et Meghan, à l'occasion du Commonwealth, mais les retrouvailles entre les deux couples avaient été glaciales. En octobre, Harry expliquait déjà qu'ils avaient pris «des chemins différents». Ce que confirmait une source proche de la famille royale, qui avait déclaré au magazine People : «Ils sont sur des chemins différents maintenant. C'est juste la réalité de la situation».

Le pardon (ou pas) de la reine

Des tensions probablement nées du Megxit. Le couple avait annoncé son départ, le 7 janvier 2020, souhaitant démarrer une nouvelle vie au Canada, avec leur fils Archie, loin de «l'intrusion des médias». La reine de 93 ans avait, quant à elle, déclaré à son petit-fils, le 1er mars dernier, au cours d'un déjeuner : «Tu es très aimé et tu seras toujours le bienvenu si tu veux revenir». Cependant, Harry et Meghan n'avaient pas été invités à la messe du 9 mars dernier, une décision qui aurait «marqué» le couple...