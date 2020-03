George R.R. Martin aurait aimé voir un monde «Game of Thrones» dans «Westworld» (SPOILERS)

Dans un entretien accordé au site américain Variety, Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de «Westworld» révèlent que George R.R. Martin a longtemps songé à un crossover entre la série de science-fiction et «Game of Thrones».

Information : Attention, la suite de l’article contient des spoilers concernant la saison 3 de Westworld.

Dans l’épisode 2 de la saison 3 de Westworld, les téléspectateurs ont eu une surprise de taille en découvrant Drogon, un des dragons apparaissant dans Game of Thrones, dans une scène donnant à voir une des salles de l’entreprise Delos, où sont créées les robots peuplant les différents parcs à thème. Mieux encore, les deux techniciens présents à ses côtés sont incarnés par… David Bienoff et D.B. Weiss, les showrunners de Game of Thrones.

© capture d'écran / HBO

Un clin d’œil dont l’origine remonte à la première saison de Westworld, rapportent Jonathan Nolan et Lisa Joy. Selon eux, George R.R. Martin, l’auteur de la saga littéraire a longtemps entretenu l’idée de voir les deux séries se croiser, avec la création d’un parc exclusivement dédié à l’univers de Game of Thrones dans Westworld. «Les gens oublient que George a longtemps été un auteur pour la télévision, et il a baigné dans un monde télévisuel où les séries pouvaient occasionnellement faire des crossovers, pour lesquels les fans se passionnaient. Donc oui, George a longtemps entretenu l’idée d’en faire un entre les deux séries», explique Jonathan Nolan au site Variety.

Ce dernier précise également que la production de Westworld a travaillé avec la société Pixamundo – qui a créé et modélisé les dragons de la série Game of Thrones – pour faire apparaître Drogon dans cet épisode 2 de cette saison 3. Un crossover entre les deux séries pourra-t-il voir le jour dans un avenir proche ? «Je suppose que les spéculations vont aller bon train. Mais non, nous ne pourrions pas le faire», ajoute Jonathan Nolan.