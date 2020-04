Jamy de C’est pas sorcier lance sa chaîne youtube

Comme des millions de Français, Jamy Gourmaud, est confiné à domicile. Une période particulière qui a poussé l’incontournable animateur de « C’est pas sorcier », puis depuis 2014 du « Monde de Jamy », à lancer sa chaîne Youtube afin de partager, chaque jour, un nouveau savoir, sous forme de pastille vidéo.

« Suite à vos sollicitations (les enseignants en particulier), j’ai décidé de franchir le pas » explique Jamy, à propos de cette initiative, officiellement lancée le 3 avril. Toujours affublé de ses éternelles lunettes rondes, il y propose donc quotidiennement ce qu’il appelle une « capsule de déconfiné ».

Je lance ma chaîne Youtube



Pour vous abonner https://t.co/s2eHf0bL7b





J'y partagerai mes vidéos quotidiennes #ChezJamy et mes futurs projets après le confinement.



La connaissance est un grand gâteau qui se partage, vous pourrez vous y servir autant que vous voulez pic.twitter.com/w8SUXPZeba — Jamy Gourmaud (@gourmaud_jamy) April 3, 2020

Dans ces pastilles vidéos réalisées dans son jardin ou son atelier, il décrypte avec cette pédagogie, qui a fait son succès auprès des jeunes et de leurs parents, un phénomène naturel, une expérience scientifique ou encore une tradition, en lien ou non avec la période que vivent les Français.

Comment bien se laver les mains ? Pourquoi ferme-t-on les yeux quand on éternue ? D’où vient le papier toilette tant convoité en ce moment ? Comment fonctionne la photosynthèse ? A quoi servent les vers de terre ? Autant de questions auxquelles il répond, en un peu plus d’une minute, maquettes et expériences à l’appui, sa signature.

#ConfinementJour19... aaaaaAAAAATCHOUM !





Mais pourquoi ferme-t-on les yeux quand on éternue ?



Je vous explique.





À demain #ChezJamy - Jour 19 pic.twitter.com/0xcekmB97r — Jamy Gourmaud (@gourmaud_jamy) April 4, 2020

Une formule qui séduit toujours autant puisque sa chaîne cumule déjà plus de 60 000 abonnés. Une chaîne qui n’a d’ailleurs pas vocation à rester éphémère et se poursuivra après le confinement.