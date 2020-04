Kyan Khojandi lance un défi «rangement» aux internautes

Pour faire passer le temps, tout en étant inventif, Kyan Khojandi a lancé un défi aux internautes. Ce dernier consiste à effectuer une tâche quotidienne anodine de manière la plus créative possible, de la filmer et de poster sa vidéo sur Twitter avec le hashtag #Maisavecstyle et #Hometasking.

Certes, le confinement a donné naissance à de nombreux défis sportifs, mais d'autres prennent le relais. S'inspirant d’un concept imaginé par le duo de comiques britanniques Alex Horne et Greg Davies, Kyan Khojandi a, lui aussi, décidé de solliciter le public. Une première mission a été lancée jusqu’à ce lundi 6 avril au soir. D’autres pourraient suivre.

Pour ce premier défi, l’humoriste invite les internautes à créer une pastille vidéo de maximum 20 secondes, autour du thème « ranger quelque chose mais avec style». « Il faut le faire de la façon la plus créative qui soit, tout en respectant les règles du confinement », souligne-t-il.

L'humoriste bien connu pour sa mini série, qui lui a d'ailleurs valu le surnom du « Mec de Bref », compte proposer à l'issue de ces quelques jours un montage des meilleurs moments. Il offrira également à sa vidéo coup de cœur des places pour son dernier spectacle « Une bonne journée ».

Plusieurs internautes ont déjà répondu au défi de l’humoriste avec style, mêlant ingéniosité et talent de vidéaste.