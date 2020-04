Les sorcières à Hollywood : un documentaire à ne pas manquer sur OCS le 12 avril

Le documentaire «Les sorcières à Hollywood» se penche sur la représentation de ce personnage fantastique au cinéma, et ce qu’il dit de l’évolution de l’image de la femme dans la société.

Réalisé par Sophie Peyrard, et à découvrir dès le 12 avril prochain sur OCS Géants à 22h20 (puis à la demande sur OCS Go), ce documentaire passe en revue la représentation de la sorcière sur le grand écran (et aussi le petit) afin de mettre en perspective l’histoire sociale du pouvoir féminin à travers les époques, avec les craintes qu'il a pu susciter, ou la manière dont cette représentation évolue au gré de l’émancipation féminine.

Les sorcières à Hollywood repose sur une filmographie variée, avec des extraits allant des grands classiques («Le Magicien d’Oz», «L’adorable voisine», etc.) aux films plus récents («Harry Potter», «Maléfique», etc.), en passant par des séries comme «Ma sorcière bien aimée», où l’émancipation féminine commence à pointer le bout de son nez.

Des critiques de cinéma, des actrices, et autres experts, expliquent comment et pourquoi l’évolution de l’image de la sorcière au cinéma s’est faite en parallèle avec la montée des mouvements féministes. Et vers quoi elle tend à l’avenir.