«The Giaccomo» : un faux documentaire déjanté sur un influenceur en quête d'un million d'abonnés

Dans le faux documentaire «The Giaccomo», Xavier Lacaille incarne un influenceur à la personnalité extravagante qui rêve d’avoir un million d’abonnés. Une satire drôle et souvent improvisée au cinéma ce mercredi.

«C’est comme Blanche Neige. A la base, j’étais un nain et j’ai l’impression maintenant d’être la princesse». C’est ainsi que se présente Giaccomo, héros de son propre film mis en scène par son frère et attendu en salles ce mercredi 17 juin. Cet influenceur excentrique originaire d’Amiens et reconnaissable à sa coupe au bol peroxydée, n’a qu’un seul objectif : atteindre le million d'abonnés.

Pour y parvenir, le jeune homme au phrasé unique, multiplie les vidéos loufoques et décalées pour ses «Gazzis», rencontre des coachs d’influence et ne pense qu’en «K» et en nombre de «likes» sur ses réseaux sociaux. Une ascension fulgurante qui le mènera jusqu’à Dubaï, son paradis. La définition même du bonheur, selon lui.

Derrière le long-métrage «The Giaccomo» filmé à la manière d’un mockumentaire (documentaire parodique) qui joue sur la frontière entre réalité et fiction, se cachent le réalisateur Baptiste Drapeau, déjà auteur de «Venir sur ses pas» (2016) et «Messe basse» (2020), et l’acteur Xavier Lacaille.

Ce dernier, bluffant dans la série «Parlement», change de registre et se glisse dans la peau de cet énergumène qui ne vit que pour exister sur les réseaux sociaux. Le comédien s’est largement inspiré de célèbres candidats de télé-réalité pour donner vie à un Giaccomo qui serait «la contraction entre Paga, Bastos, Greg Yega et Thibault Garcia».

Bastos, Tibo Inshape ou Benjamin Castaldi au casting

L’idée de ce long-métrage présenté en compétition en janvier dernier au Festival de l’Alpe d’Huez, est née après la création d’un faux compte d'un influenceur fictif sur les réseaux sociaux et le buzz suscité autour des publications. En découle une satire rappelant «Borat» de Sacha Baron Cohen ou «I’m still here» avec Joaquin Phoenix, qui décrit les rouages de l’influence et en montre avec humour les limites voire les dangers.

Des figures de ce milieu et de nombreuses personnalités ont par ailleurs accepté de jouer leur propre rôle tels que Tibo Inshape, Ragnar Le Breton, Bastos - également consultant sur le film -, Magali Berdah, Jordan Deluxe, Benjamin Castaldi, Michel Cymes, Nicolas Waldorf et Lisa Palco.

Alors «The Giaccomo» connaîtra-t-il une suite ? La réponse revient à Giaccomo en personne. «Ce n’est pas en un film que tu vas raconter ma vie. Je pense qu’il en faut d’autres, en mode 'Le seigneur des anneaux'. L’anneau, c’est mon compte Insta, on va dire. Le but, c’est d’aller encore plus loin, t’as capté ? C’est comme quand tu vas chez le parfumeur et qu’on te donne des échantillons. On va dire le film c’est comme un très gros échantillon de ma vie et du monde de l’influence», explique-t-il, ajoutant qu’il faudrait également «faire Giaccomo version Bollywood, avec des chorégraphies de fou, des grosses batailles (...) et des chevaliers en mode Legolas qui font des danses TikTok».