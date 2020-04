Netflix, OCS, MyCanal… Le guide des séries du 13 au 19 avril

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 13 et le 19 avril.

Sur MyCanal/Canal+Séries :

Lundi 13 avril : «Meurtres à White House Farm» (Polar+).

© 2018 New Pictures, Independent Television (ITV), Raptor Films

Lundi 13 avril : «Killing Eve», saison 3 (puis le 15 sur Canal+Séries).

Jeudi 16 Avril : «Mrs. America» (à l’heure US sur Canal+ Séries).

Jeudi 16 avril: «What we do in the shadows», saison 2 (puis le 20 sur Canal+Séries).

Sur OCS

Le lundi 13 avril : «Run», Saison 1 (US+24).

Le lundi 13 avril : «Westworld», saison 3, épisode 5.

Le lundi 13 avril : «Insecure», saison 4.

Le mardi 14 avril : «The plot against America», saison 1, épisode 5.

Le samedi 18 avril : «Devils», Saison 1.

Sur Netflix

Le mercredi 15 avril : «Outer Banks».

Le mercredi 15 avril : «Legends of Tomorrow», Saison 4.

Le jeudi 16 avril : «Fauda, partie 3.

Sur Apple tv+

Le vendredi 17 avril : «Home», Saison 1.