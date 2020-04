La série «I am the night» dès le 31 mai sur 13e Rue

Inédite en France, la série «I am the night» débarque le 31 mai, à 20h55, sur 13e Rue. Une fiction portée par Chris Pine dans le rôle d’un ancien journaliste hanté par l’affaire du Dahlia Noir.

Adaptation des mémoires de Fauna Hodel – One day she’ll darken : The mysterious beginnings of Fauna Hodel – cette mini-série en six épisodes plante son décor dans le Los Angeles des années 1960, au moment où la jeune Pat/Fauna découvre qu’elle a été adoptée, et décide de partir en quête de ses véritables origines. Mais sa volonté de déterrer les secrets de son passé pourrait avoir des conséquences insoupçonnées en faisant remonter à la surface la sombre affaire du Dahlia Noir.

Pilotée par Patty Jenkins, I am the night voit Chris Pine incarner le rôle d’un ancien journaliste chargé de retrouver la trace de la jeune Pat/Fauna, avant d’y voir l’opportunité de relancer l’enquête qui l’avait mené à sa perte quelques années plus tôt. La comédienne India Eisley est une révélation à l’écran. Si on peut regretter une intrigue plutôt convenue, les amateurs de polar devraient apprécier la mise en scène de Patty Jenkins autour d’une histoire inspirée de faits réels.