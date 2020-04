Une nouvelle bande annonce pour la série «The Eddy» sur Netflix

La série «The Eddy», attendue sur Netlflix pour le 8 mai prochain, vient de dévoiler une nouvelle bande annonce énergique et jazzy avec Leïla Bekthi et Tahar Rahim à l’honneur.

Producteur de ce drame musical, et réalisateur des deux premiers épisodes, Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) plonge à nouveau dans le monde de la musique, cette fois à travers l’histoire d’Elliot Udo, ancien pianiste qui a connu son heure de gloire à New York, venu s’installer à Paris où il est devenu le propriétaire d’un petit club de jazz baptisé 'The Eddy'. Son existence est bouleversée quand les affaires louches dans lesquelles baignent Farid, son trompettiste et associé, commencent à remonter à la surface.

Elliot comprend qu’il peut tout perdre s’il ne parvient pas à trouver des solutions. Une pression qui vient compliquer encore plus sa relation avec Maja, la chanteuse du groupe, et l’ensemble des musiciens. Quand sa fille de 15 ans débarque de New York, Elliot comprend qu’il n’aura d’autre choix que de tout faire pour surmonter cette épreuve.

Ça va swinguer, mais ça va surtout te remuer !





Le comédien Andre Holland (The Knick, Castle Rock) est accompagné au générique par Joanna Kulig, Amandla Stenberg (The Hunger Games), mais aussi Leïla Bekthi et Tahar Rahim. Les 8 épisodes seront à découvrir à partir du 8 mai prochain sur Netflix.