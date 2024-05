Jeremy Renner explique avoir été traité «comme un enfant» sur le tournage de «Mayor of Kingstown»

Dans un entretien accordé au site américain du L.A. Times, Jeremy Renner a révélé avoir été traité «comme un enfant» sur le tournage de la saison 3 de «Mayor of Kingstown» en raison de son état de fatigue un an après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie.

Un rythme à adapter. En janvier dernier, Jeremy Renner annonçait fièrement reprendre le tournage de la saison 3 de «Mayor of Kingstown» un an quasiment jour pour jour après avoir failli laisser la vie dans un accident de chasse-neige. Mais les mois de rééducation intense vécus par le comédien de 53 ans après coup ont fini par le rattraper. Il vient ainsi de confier au site américain du L.A. Times s’être endormi à plusieurs reprises pendant la première semaine de tournage en raison d’un état intense de fatigue générale.

«Ils annonçaient ‘Action !’. Et j’étais dans les vapes. On a réalisé qu’ils me faisaient travailler trop dur, trop d’heures, trop de jours à la suite. Ce que je voulais être capable de faire était une chose. Ce que je pouvais vraiment faire en était une autre», explique-t-il. Jeremy Renner s’est alors entretenu avec les producteurs de la série afin de mieux adapter ses horaires de travail pour les quatre mois de tournage, notamment en évitant les allers-retours incessants en avion entre Pittsburg et la Californie. Une réorganisation semblable à celle d’un comédien mineur à Hollywood.

«Ils ont dû me traiter comme si j’étais un enfant acteur. Le maire de Kingstown est désormais âgé de 14 ans», plaisante-t-il. S’il affirme être toujours traumatisé par l’accident, auquel il ne cesse de penser à chaque moment depuis avoue-t-il, Jeremy Renner essaie d’y voir quelques avantages. Comme son œil qui était sorti de son orbite après avoir été écrasé par la déneigeuse. «L’œil qui est sorti de ma tête ? Je vois mieux aujourd’hui avec celui-ci que l’autre. Je crois que je deviens bionique», lance-t-il. La saison 3 sera accessible en France sur Paramount+, via myCANAL, dès le début du mois de juin.