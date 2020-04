Tiger King : où en est l’enquête sur la disparition de l’ancien mari de Carole Baskin ?

L’immense succès populaire rencontré par la série documentaire «Tiger King», sur Netflix, a donné un nouvel élan à l’enquête entourant la disparition de Don Lewis, l’ex-mari de Carole Baskin, en août 1997.

Interrogé lors d’une émission spéciale en partenariat avec le site américaine TMZ consacrée à la série documentaire diffusée sur la chaîne américaine FOX, le sheriff Chad Chronister a révélé que les autorités avaient reçu au moins six nouveaux témoignages concernant l’affaire depuis la diffusion de Tiger King, mais qu’aucun d’entre eux n’avait permis d’apporter des éléments sérieux à l’enquête. «Pour le moment, il n’y a pas de pistes viables, mais j’espère que cela va changer», explique-t-il.

Selon lui, la disparition de Don Lewis – qui possédait une fortune estimée à 7 millions de dollars au moment de sa disparition – est forcément suspecte. «Comment est-il possible de disparaître comme cela ? En laissant vos enfants et votre fortune derrière vous. Il y a des éléments troublants dans cette affaire», poursuit le sheriff.

Il ajoute qu’il est fort probable que l’auteur du meurtre n’ait pas agi seul. «Normalement, ce n’est pas une personne seule qui commet un homicide, il y a le plus souvent deux individus impliqués. Cela doit être planifié consciencieusement, ça doit être bien pensé. Il y a quelqu’un qui est impliqué, qui a été payé pour le faire, qui a aidé à le faire», précise-t-il.

Dans l’espoir d’obtenir des indices permettant d’identifier le ou les coupables, le sheriff Chad Chronister assure qu’il est prêt à offrir l’immunité à la personne dont le témoignage mènera à la résolution de l’affaire.

Carole Baskin, la coupable idéale ?

Dans la série documentaire Tiger King, les réalisateurs consacrent la quasi-totalité d’un épisode sur la disparition de Don Lewis. On découvre notamment l’ensemble des détails troublants entourant les circonstances de son «évaporation», les étranges mentions légales sur les documents fournis à la justice par Carole Baskin lui permettant de récupérer la fortune de son mari disparu (la durée légale pour demander le transfert de ses biens était de 5 ans à compter de la disparition, ce qu’elle fait 5 ans et 1 jour après), le refus de cette dernière de se soumettre à un détecteur de mensonge, les soupçons de l’ex-femme et des filles de Don Lewis, ou encore l’hypothèse selon laquelle le frère de Carole Baskin – qui était officier de police et que Carole a vu le soir de la disparition de Don Lewis – aurait pu jouer un rôle dans cette affaire.

Ah oui, et le fait qu’elle aurait fait disparaître le cadavre en le passant dans une machine à broyer, avant de le donner à manger aux tigres.

Cette partie de la série documentaire a ulcéré Carole Baskin qui réfute, évidemment, toute accusation contre elle, et met en avant les troubles mentaux de son ex-mari – qui aurait été bipolaire et souffrant d’Alzheimer – ainsi que son désir de partir s’installer au Costa Rica, où il avait une autre compagne. Pour elle, Tiger King verse dans le sensationnalisme à travers ces théories qu’elle juge infondées et diffamantes, alors qu’elle a toujours clamé avoir tout fait pour coopérer avec la justice dans l’espoir d’élucider l’affaire. Carole Baskin affirme avoir été trahie par les réalisateurs du documentaire, et qu’elle est désormais inondée de menaces de mort directement par téléphone.

Elle trouve par ailleurs regrettable que la maltraitance animale dont témoigne la série documentaire n’ait pas reçu la même attention de la part du public que le mystère entourant la disparition de son ex-mari. «Je suis terriblement en colère que les gens soient complètement passés à côté de cela. Le fait est que ces bébés félins sont maltraités et exploités, et que ce sont les clients de ces parcs qui permettent ce type de pratique», explique-t-elle au site Tampabay.com.