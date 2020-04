Un teaser très prometteur pour le nouveau «Perry Mason»

Célèbre série télévisée diffusée à la fin des années 1950 aux États-Unis, «Perry Mason» fera prochainement son retour sur la chaîne américaine HBO (et en France sur OCS), qui vient de dévoiler un court teaser très alléchant.

C’est le comédien Matthew Rhys (The Americans) qui été choisi pour incarner le célèbre personnage de roman créé par Erle Stanley Gardner dans les années 1930. La série est pilotée par Rolin Jones et Ron Fitzgerald, et co-produite par Robert Downey Jr., qui reviendra sur les origines du légendaire avocat de la défense pénale de Los Angeles.

L’histoire se déroulera dans la Cité des Anges, en 1932, au moment où les Etats-Unis se relèvent à peine de la Grande Dépression. Los Angeles est alors en pleine expansion. Quand l’affaire la plus importante de la décennie tombe sur le bureau du jeune avocat Perry Mason - qui est hanté par son passé de soldat et souffre d’un mariage en perdition - ce dernier n’hésite pas à se lancer dans une quête de vérité qui pourrait révéler d’importantes fractures au cœur de la ville.

Aucune date de diffusion n’a été révélée pour le moment. Tatiana Maslany, John Lithgow, Chris Clark, Shea Whigham ou encore Veronica Falcon complètent le casting.