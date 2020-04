Les super-héros sur Disney+ et Canal+ !

Les super-héros débarquent dans les foyers avec Disney+. La plate-forme de streaming propose en effet un impressionnant choix de blockbusters issus de l'univers Marvel.

A commencer par les plus gros succès de la franchise Avengers comme Captain America : First Avenger, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers : L'ère d'Ultron ou Captain America : Civil War. Les fans de Hulk, de Iron Man ou de Thor ne seront pas en reste au même titre que les accrocs de la saga X-Men ( X-Men : le commencement, X-Men 2...) ou des aventures des 4 Fantastiques.

Canal+ s'invite également à la table des super-héros avec la diffusion de Shazam, l'histoire d'un adolescent qui, à la suite d'une rencontre avec un vieux mage, hérite de super pouvoirs. Chaque fois qu'il crie « Shazam ! », le voici adulte, en combinaison de super héros, surpuissant, capable de voler et de résister aux balles. Imparable pour affronter de vrais monstres. A voir également Wonder Woman, ou comment Diana, une guerrière amazone, se retrouve en pleine Guerre 1914-18 pour mettre un terme au conflit. En super-héroïne !

