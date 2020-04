Meghan Markle et le Prince Harry lancent une nouvelle offensive contre les tabloïds

Harry et Meghan Markle ont ce dimanche 19 avril écrit une lettre à destination des tabloïds britanniques, qu’ils accusent d’avoir publié des histoires «déformées, fausses ou invasives » à leur sujet.

Le couple vise particulièrement Le Sun, le Daily Mail, le Mirror et Express, et assure que les seules communications qui se feront désormais avec ces publications se feront par l’intermédiaire de leurs avocats.

«Depuis plusieurs années, ces médias savent l'influence qu'ils ont envers leurs lecteurs qui prennent pour argent comptant ce qu'ils disent ou ce qu'ils impriment, même s'ils savent que leurs articles sont déformés, faux ou tout simplement intrusifs», ont ainsi écrit le duc et la duchesse de Sussex.

Depuis que le couple s'est officiellement affranchi de ses obligations royales le 31 mars dernier, ces publications évoquent notamment de manière récurrente des relations qui se seraient tendues entre William et Harry. Des «ragots» que la famille est plus que jamais résolue à battre en brèche.

«Le duc et la duchesse de Sussex ont vu des gens qu'ils connaissent - mais aussi des gens qui leur sont absolument étrangers - avoir leur vies démolies, simplement parce que les ragots salaces font grimper les revenus publicitaires», est-il mentionné dans la missive.

Lorsqu'il était enfant, le prince a perdu sa mère Diana le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris alors qu'elle était poursuivie par des paparazzi à moto. «J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes», avait-il confié l'année dernière avant de lancer des poursuites contre certains journaux pour atteinte à la vie privée.

Pour mémoire, Harry a déjà porté plainte contre le Sun et le Daily Mirror, et Meghan Markle contre le groupe Associated Newspapers et The Mail on Sunday, pour la publication d’une lettre écrite à son père.

This evening Prince Harry and Duchess Meghan told the editors of four major British tabloids that they will never deal with them again. Their letter — written by representivies for the couple and sent to the Daily Mail, Express, Mirror and The Sun — can be read in full below pic.twitter.com/SwF3afIBvG

— Omid Scobie (@scobie) April 20, 2020