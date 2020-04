La saison 6 de «Lucifer» en sursis en raison du salaire de Tom Ellis

Sauvée par Netflix après son annulation en 2018 par la chaîne américaine FOX, «Lucifer» pourrait ne pas avoir de saison 6 sur la plate-forme de streaming, en raison d’un différend financier avec l’acteur principal Tom Ellis.

Selon le site américain TV Line, les renégociations de contrat entre le comédien et la société Warner Bros.TV n’ont toujours pas réussi à aboutir à propos de son salaire. Tom Ellis aurait rejeté la dernière offre du studio, qui pourtant semble avoir tout mis en œuvre pour tenter de satisfaire ses exigences. En vain. «Tout le monde veut que Tom soit heureux. Mais il y a une limite, et elle a été franchie», avance une source anonyme citée par le site. Un désaccord qui pourrait mener à une rupture de contrat entre les deux parties, et sonner le glas de la série.

Récupérée par Netflix en 2018, Lucifer avait obtenu une saison 4 sur la plate-forme de streaming, puis une cinquième qui est attendue dans le courant de l’année 2020. Ce cinquième chapitre aurait pu être le dernier, mais Netflix, à la demande des nombreux fans, a décidé de poursuivre l’aventure au-delà avec la mise en production d’une saison 6. Ce serait dommage que cette belle histoire se termine de telle manière.