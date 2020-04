Cette scène de la saison 2 de «Breaking Bad» potentiellement décisive pour la saison 6 de «Better Call Saul» (SPOILERS)

Dans la saison 2 de «Breaking Bad», le personnage de Saul Goodman prononce les noms de Lalo Salamanca et de Nacho Varga dans un moment en apparence sans importance. Mais qui pourrait en dire long sur ce que la saison 6 de «Better Call Saul» nous réserve.

C’est dans le 8e épisode de la saison 2 de Breaking Bad que Saul Goodman fait référence à Lalo Salamanca et Nacho Varga – de son vrai nom Ignacio – après avoir été kidnappé par Jesse Pinkman et Walter White. Ces derniers l’ont conduit dans le désert où ils ont creusé une tombe, et le menacent avec une arme. Ne sachant pas à qui il a à faire, et la raison pour laquelle on pointe un canon de pistolet derrière sa tête, Saul Goodman tente de s’expliquer en affirmant qu’il est innocent, qu’Ignacio est le coupable. Toujours dans le doute, il demande à ses ravisseurs s’ils sont envoyés par Lalo Salamanca.

Il s’avère que cet épisode a été écrit par Peter Gould, le co-créateur de Better Call Saul. Qui s’est exprimé sur cette scène au site américain EW.com. «C’est un épisode que j’ai écrit. Je me suis chargé d’introduire ce personnage dans la saison 2. Et je dois l’avouer, quand Lalo et Ignacio sont mentionnés, nous n’avions jamais imaginé que les téléspectateurs verraient un jour ces personnages en action. Cela permettait juste de faire comprendre que Saul Goodman était en affaire avec d’autres personnes. Maintenant que nous avons fait leur rencontre et découvert la dynamique qui existe entre eux, il y a de nouvelles choses à raconter sur Saul Goodman, Lalo, et Nacho Varga», explique sobrement Peter Gould.

Que va-t-il arriver à Lalo Salamanca et Nacho Varga ?

Les fans de Breaking Bad ont été prompts à faire le lien entre cette scène, et les événements qui se sont déroulés dans Better Call Saul. Aussi, ils sont nombreux à penser que Saul Goodman ignore ce qui est arrivé à Lalo Salamanca, et qu’il en a déduit que Nacho était le principal artisan de la tentative de meurtre de ce dernier (comme ce qui lui a été expliqué par Mike dans le dernier épisode de la saison 5 de Better Call Saul... avant que l'opération ne capote), et le désigne comme coupable. Principalement pour sauver sa peau à ce moment précis. Il ne serait donc pas impossible que Saul Goodman ignore tout de ce qui est arrivé à Lalo Salamanca et Nacho Varga, Mike et Gus Fring n’ayant pas jugé utile de le tenir informé sur la question.

Une autre information contenue dans les épisodes de Breaking Bad concernant l’avenir possible de Lalo Salamanca se trouve dans l’épisode 11 de la saison 4. Alors qu’il vient d’orchestrer l’assassinat de Don Eladio et de ses principaux lieutenants au Mexique, Gus Fring rend visite à Hector Salamanca dans sa maison de retraite pour lui annoncer la nouvelle. Il lui révèle alors que son petit-fils, Joaquin Salamanca, a également trouvé la mort lors du massacre. Et précise, avec un pur sadisme, que celui-ci était le dernier représentant de la famille Salamanca. Ce qui laisse entendre que Lalo n’est plus de ce monde au moment où ses paroles sont prononcées.

Conclusion : Il semble probable que Lalo Salamanca soit tué au cours de la dernière saison de Better Call Saul, mais que Saul Goodman n’en soit jamais informé (après avoir eu la conformation qu'il n'avait pas été assassiné comme prévu). Quant à Nacho Varga, très apprécié des fans de la série, sa position paraît très compliquée maintenant que Lalo sait qu’il travaillait pour Gus Fring depuis tout ce temps.

Avant de mourir, il n’est pas impossible que Lalo parvienne à lui mettre la main dessus, et à se venger de sa trahison. A moins que cette mise à mort soit confiée aux cousins de Lalo, des jumeaux tueurs qui apparaissent dans les deux séries. Une chose est certaine, les théories concernant le devenir de ces deux personnages (et Kim Wexler, bien sûr) ne vont cesser de grandir d’ici la diffusion de la saison 6 prévue – si tout va bien – en 2021.