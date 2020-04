Journée mondiale de la Terre : les 5 programmes à regarder en streaming

La journée mondiale de la Terre est célébrée tous les ans, le 22 avril, depuis 1970. Pour participer à cet événement environnemental majeur malgré le confinement, voici une sélection de 5 programmes à streamer.

Elephant – Disney+

Le documentaire Elephant, dont la voix-off est assurée par Meghan Markle en personne – qui intervient probablement pour la dernière fois en tant que Duchesse de Sussex – d’un troupeau pendant leur voyage de plusieurs centaines de kilomètres à travers le désert du Kalahari, du delta de l’Okavango au fleuve Zambèze. Les téléspectateurs découvrent Shani, une femelle, et le petit Jomo, son fils de 1 ans, sur la trace d’un parcours effectué depuis des générations par leurs ancêtres. Mais leur périple est rendu de plus en plus difficile par le manque d’eau dont dispose le troupeau tout au long de son chemin.

Avant le déluge – Disney+

En 2016, Leonardo DiCaprio s’associait avec National Geographic (désormais propriété de Disney) pour produire Avant le déluge, un documentaire sur le changement climatique tourné aux quatre coins du monde, qui donne la parole à des experts observant les signes de ce bouleversement sur le terrain, mais qui prend également le temps d’imaginer les solutions qui s’offre à l’humanité afin d’éviter une catastrophe climatique.

Energy Observer, les messagers de la Terre – myCANAL

Diffusé en décembre dernier sur Canal+, Energy Observer, les messagers de la Terre retrace l’incroyable projet mis en place autour de ce premier navire autonome, fonctionnant intégralement aux énergies renouvelables et à l’hydrogène, destiné à alerter sur la nécessité impérieuse et urgente de préserver l’environnement, ainsi que la faisabilité d’une transition énergétique en bonne intelligence.

Une passionnante aventure scientifique mais aussi humaine, pour nous réconcilier avec la nature au travers d'escapades à la découverte d'écosystèmes uniques en leur genre, et de lieux insolites comme une ancienne mine de charbon abandonnée à la fin des années 1990, que l'équipage a visité lors de sa navigation vers le Spitzberg.

La planète des humains – Youtube

Confinement oblige, Michael Moore vient de mettre en ligne le film Planet of The Humans (La planète des humains, en VF), dont il est le producteur, en libre accès sur Youtube à l’occasion du 50e anniversaire de la journée mondiale de la Terre. Dans ce documentaire, le réalisateur et environnementaliste Jeff Gibbs pose un regard très critique sur les batailles perdues par les mouvements écologistes qui, malgré leurs bonnes intentions, ont accumulé les erreurs décisives. Notamment, dans certains cas, en s’alliant avec de puissantes sociétés cotées en bourse.

Leur objectif avoué : faire comprendre aux humains à quel point leur comportement peut avoir un impact et l’étendue de leur rôle dans le fragile équilibre des écosystèmes. Un documentaire fascinant, mais que certains ne manqueront pas de critiquer pour son caractère moralisateur.

Attention : pensez à activer les sous-titres en français (ça marche très bien).

Notre planète – Netflix

En avril 2019, Netflix dévoilait les 8 épisodes de Notre Planète, une série documentaire filmée en ultra haute définition pour rendre compte de la beauté de la nature et de la vie sauvage. Mais aussi les menaces qui pèsent sur elle, principalement dûes aux activités humaines. Sur la terre, sous les mers, dans les forêts ou la neige, les caméras ont réussi à saisir des moments rarement observés avec une telle acuité.