La plate-forme de streaming HBO Max sera lancée le 27 mai aux États-Unis

Le marché des plateformes de streaming aux États-Unis s’apprête à accueillir un nouvel acteur, HBO Max, le 27 mai prochain. Un service de streaming sensiblement plus cher que la concurrence avec un abonnement à 14,99 $ (un peu moins de 14€) par mois.

Pour justifier ce tarif – plus élevé que Netflix (8,99$) et Disney+ (6,99€), ses deux principaux concurrents outre-Atlantique – le service de streaming détenu par la Warner (elle-même propriété de l’opérateur AT&T) met en avant son imposant catalogue contenant près de 10.000 heures de programmes, avec notamment l’intégralité de Friends (récupérée des mains de Netflix), The Big Bang Theory, ou encore South Park. Elle peut également compter sur la présence des prestigieuses séries «maison» de HBO, avec Game of Thrones, Soprano, The Wire ou Sex & The City.

Côté cinéma, la plate-forme peut compter sur le catalogue de films DC, dont les films de Batman ou le récent The Joker avec Joaquin Phoenix, et ceux de la Warner Bros., avec en tête de gondole Le Seigneur des Anneaux et Matrix. La saga Harry Potter figure également parmi les immanquables de la liste. En parallèle, HBO Max a commencé à lancer ses propres productions, telle que la série de science-fiction pilotée par Ridley Scott intitulée Raised by the wolves, ou encore trois projets de séries développés par J.J Abrams. Cela sera-t-il suffisant pour faire de l’ombre aux mastodontes que sont Netflix et Disney+ ? Cela reste à voir.

A noter que le lancement de HBO Max en Amérique latine et en Europe devrait se faire dans les prochains mois. Mais aucun détail concernant le calendrier n’a été révélé pour le moment.