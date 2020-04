Confinement : les tournages reprennent en Australie avec des protocoles qui pourraient servir d’exemple

Alors que les producteurs comme Jean-Luc Azoulay («Les mystères de l’amour») se demandent dans quelles conditions faire reprendre les tournages, stoppés en mars dernier à cause de l’épidémie de coronavirus, les équipes d’une série très populaire en Australie ont mis au point un cahier des charges très précis sur la marche à suivre.

Le soap «Neighbours» s’apprête à faire retourner ses acteurs sur les plateaux, annonce Deadline qui rapporte que le producteur Fremantle a fait une liste de mesures de sécurité qui pourrait «servir de roadmap pour les autres shows à Hollywood». Le site spécialisé détaille les principales mesures, à commencer par un quadrillage du studio, qui sera divisé en plusieurs espaces distincts avec trois équipes de production isolées les unes des autres et seulement trois acteurs autorisés à passer d’un groupe à l’autre. «Il n’y aura jamais plus de 100 personnes par zone par jour, nous mettrons en place des distances de sécurité et appliquerons la règle d’au minimum un mètre cinquante entre chaque personne. Il y aura une infirmière sur le tournage, et une prise de température sera effectuée sur toutes les personnes qui entreront sur le plateau», assure la production.

Côté maquillage, «les interprètes masculins ne seront pas maquillés, et les actrices ne seront pas touchées.» est-il annoncé. Les scénaristes vont devoir aussi procéder à des ajustements, car le protocole interdira les contacts physiques entre les acteurs, ce qui inclut le fait de s’embrasser, de se tenir la main et bien sûr les scènes intimes. Les acteurs devront donc eux aussi appliquer les mesures de distances sociales. Des astuces de caméras permettront de faire croire qu’ils sont proches précise la prod. En outre, il n’y aura pas d’intervention de doublures extérieures, ce sont des membres de l’équipe qui assureront le travail des doublures et des silhouettes. Ces mesures seront-elles aussi adoptées en France ? Elles donnent en tous les cas matière à réflexion pour tous les producteurs confrontés au casse-tête des retours en plateaux en période d'épidémies telles que celle que nous connaissons actuellement avec le Covid-19.