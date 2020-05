Simulcast : Les séries d’animation japonaise à découvrir ce printemps

Bouleversé par la pandémie, le calendrier des séries animées japonaises de ce printemps multiplie les reports, tandis que de nombreuses productions sont suspendues à la reprise normale des activités au pays du Soleil Levant.

Les habitués des simulcasts (diffusion à H+24 du Japon) se tournent généralement vers les trois plates-formes de streaming que sont ADN, Crunchyroll et Wakanim, tandis qu'Amazon Prime Video et Netflix propose des séries exclusives. Voici les séries à suivre ce printemps, mais aussi tout au long de l'été en raison des décalages de production. Si plusieurs épisodes sont en attente de diffusion au Japon, les différents services permettent déjà de se faire une idée sur les séries à suivre ou pas durant les prochains mois.

Digimon adventure

ADN et Crunchyroll proposent tous deux de suivre la nouvelle épopée des digital monsters, série phare de la fin des années 1990 qui surfait déjà sur la vague Pokémon. Digimon Adventures ne compte pour l'heure que trois épisodes, avant de voir sa diffusion interrompue jusqu'à une date ultérieure au Japon. Mais les premières minutes donnent à espérer une série très sympathique à savourer en famille. Les grands enfants ne seront pas dépaysés puisqu'il s'agit en réalité d'un reboot de la série du même nom lancée en 1999. Modernisée pour l'occasion, Digimon livre toutefois de nouvelles péripéties pour le duo Taichi et Agumon et offre une approche différente du Digi-World. Confrontés à une cyberattaque sans précédent, le jeune Taichi va devoir se lancer dans une odyssée qui l'amènera à croiser de vieilles connaissances.

Listeners

Difficile d'imaginer un monde sans musique, et pourtant l'intriguant Listeners, disponible sur Wakanim, part de ce postulat pour nous transporter dans une étrange guerre qui opposent des soldats nommé Prayers (prieurs et joueurs, le R se prononçant «l» en japonais) face à des créatures surnommées les Sans-oreilles. Véritable pépite de ce printemps, Listeners n'est autre que le nouveau projet du scénariste Dai Satô, que les amateurs de japanim' connaissent pour avoir œuvré sur Eureka Seven et certains épisodes de Cowboy Bebop ou encore de Samurai Champloo. La réalisation soignée et l'ambiance originale en font l'une des séries les plus prometteuses du moment. Cinq épisodes sont déjà disponibles.

Kingdom (saison 3)

Terre de mythes et de guerriers légendaires, la Chine du IIIe siècle est le théâtre de Kingdom, dont la saison 3 se dévoile sur ADN actuellement. On y découvre toujours les rivalités entre Shin et Hyô, deux soldats que le destin a séparé et qui vont jouer un rôle déterminant dans l'expansion de l'Empire en des temps troublés par les guerres, mais aussi par les luttes intestines pour le pouvoir. De l'action, de la traîtrise et des retournements de scénario bienvenus font de Kingdom une série à l'ambiance particulièrement réussie. Quatre épisodes sont disponibles à l'heure actuelle.

slam dunk

Dans sa case «Nostalgie», ADN a ajouté de nombreuses séries qui réchaufferont le cœur des habitués du «Club Dorothée». Si certains n'ont sans doute pas oublié Dr. Slump, Cats Eyes ou City Hunter (alias Nicky Larson) qui répondent présents sur la plate-forme, les plus inconditionnels savent que la série sur le basket Slam Dunk devait arriver en grandes pompes sur l'émission phare de TF1, avant d'être déprogrammée de manière express à la dernière minute. En 2020, il est donc temps de rattraper son retard en découvrant l'une des séries de sport les plus importantes de sa génération.

Tiré du manga (vendu à 120 millions d'exemplaires) de Takehiko Inoue, Slam Dunk narre les aventures du jeune Hanamichi Sakuragi. A la fois rebelle et malchanceux en amour, ce lycéen entend séduire celle qu’il considère comme la seule fille digne d'intérêt, la belle Aruko Hakagi. Toutefois, ce géant au cœur d’artichaut va tomber de haut lorsqu’il découvre que celle-ci n’a d’yeux que pour le beau Kaede Rukawa, champion de basket du collège. De cet imbroglio amoureux naîtra la passion du dribble, des shoots et des dunks. Sur un scénario bien connu des fans de ce type de série, Slam Dunk va conduire ses héros vers des sommets et devenir LA référence du genre. Quelques 60 épisodes (d'autres arriveront) viennent d'être mis en ligne et le 1er est gratuit (et à découvrir ci-dessus) pour se faire une idée.

Appare-Ranman!

Présentée comme l'une des séries les plus ambitieuses et dingues de ce printemps sur Wakanim, Appare-Ranman! a, en seulement trois épisodes, su capter un large public de curieux. Problème, le Covid-19 est encore passé par là et a suspendu la production sine die. Il va donc falloir ronger son frein en attendant la suite de cette folle équipée sauvage à travers les terres américaines de la fin du XIXe siècle. Car Appare-Ranman! nous invite à prendre part à une course folle à travers la terre des cow-boys, où plusieurs énergumènes prennent part à l'ATR (American Transcontinental Race), qui rallie Los Angeles à New York. Au milieu des hors-la-loi et des fines gachettes, deux Japonais décident de prendre le volant pour gagner leur billet de retour vers leur pays natal. Véritable road trip, boosté à l'adrénaline et saupoudré d'une dose de Mad Max déjanté, Appare-Ranman! démarre fort. Et la suite aura du mal à se faire attendre.