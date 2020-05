The Mandalorian accueillera deux personnages de «Clone Wars» dans la saison 2

Deux personnages aperçus dans «Star Wars : Rebels» et «Star Wars : Clone Wars», et qui possèdent un lien particulier avec le Darksaber, devraient faire une apparition remarquée dans la saison 2 de «The Mandalorian».

Selon le site américain Slashfilm.com, la comédienne Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) devrait apparaître dans ce deuxième chapitre de The Mandalorian sous les traits de Bo-Katan Kryze (dont elle assure le doublage dans les versions animées, ndlr), une guerrière Mandalorienne qui a pris la tête des troupes du Mandalore au moment de la guerre face à l’Empire.

Et qui était surtout la dernière personne connue en possession du Darksaber, avant que l’arme ne réapparaisse à la fin de la saison 1 dans les mains de Moff Gideon. Détail important : Bo-Katan Kryze est membre de la Death Watch, le groupe de mandaloriens dissidents qui a sauvé la vie de Mando quand il n’était qu’un enfant.

L’autre personnage qui pourrait faire son apparition – Disney+ n’a rien confirmé pour le moment – n’est autre que Sabine Wren, elle aussi combattante du Mandalore ayant fait son apparition dans les séries animées. C’est elle qui a réussi à récupérer le Darksaber lors d’un voyage sur la planète Dathomir, avant de le transmettre à Bo-Katan Kryze afin que celle-ci dispose de la légitimité nécessaire à la tête des forces armées mandaloriennes. Selon la rumeur, Sabine Wren pourrait faire son apparition dans The Mandalorian en même temps qu’Ahsoka Tano, un des personnages préférés des fans des séries animées, et qui sera incarné à l’écran par Rosario Dawson.

I’ve been hearing from multiple people that Sabine Wren will also show up in #TheMandalorian Season 2. Most likely accompanying Ahsoka Tano. pic.twitter.com/oOLWuJJiIg

— Noah Outlaw (@OutlawNoah) May 9, 2020