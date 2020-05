Famille Kardashian: les 5 choses que vous ne savez pas sur ses membres

A partir du 5 juin prochain, la chaîne E! diffusera la saison 18 de «L'incroyable famille Kardashian». Avant de plonger dans les épisodes, marqués notamment par la bagarre entre Kim et Kourtney, voici cinq infos méconnues sur le clan.

Le premier petit-ami de Kim Kardashian était une star



Avant d'épouser Kanye West, Kim Kardashian a été en couple avec plusieurs stars. Son premier petit ami était d'ailleurs un chanteur d'un autre clan très célèbre, puisqu'il s'agit de TJ Jackson, membre du groupe les 3T et neveu de Michael.

Une histoire d'amour qui a duré deux ans lorsque Kim et TJ fréquentaient le même lycée. Une relation qui a également permis à la star de fêter ses 14 ans à Neverland, la fameuse demeure / parc d'attractions du Roi de la pop.

Selon Sean Smith, auteur d'un livre sur Kim Kardashian, c'est avec TJ que la star a perdu sa virginité.

Khloé Kardashian a survécu à un grave accident de voiture



A l'âge de 16 ans, Khloé Kardashian, qui a eu une adolescence tumultueuse, a été victime d'un grave accident, lors duquel, elle a traversé le pare-brise d'une voiture.

Victime d'un traumatisme important au cerveau, elle a été dans le coma et souffre toujours de séquelles affectant sa mémoire. Dans un épisode de l'émission de télé réalité familiale, elle faisait même appel à un hypnothérapeute pour tenter de retrouver la mémoire sur certains événements de sa jeunesse oubliés.

Kim a sorti un single



Si Kim Kardashian est une véritable business-woman touche-à-tout, il y a un domaine qui ne lui a pas réussi : la musique. En 2011, elle s'est en effet essayée à la chanson, sortant le single «Jam (Turn it up)». Un échec commercial et surtout en terme d'image puisqu'une avalanche de critiques s'est abattue sur la jeune femme, le New York Daily News la qualifiant même de «pire chanteuse de l'univers de la télé réalité» (aie).

Pour la petite histoire, Kanye West, qui n'était pas encore en couple avec Kim K. mais était fou d'elle, a assisté au tournage de son clip très sexy . Kim Kardashian a d'ailleurs partagé une vidéo des coulisses, où on peut voir le rappeur.

Kris Jenner refuse d'être appelée grand-mère



Maman de 6 enfants (Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall et Kylie), Kris Jenner est également grand-mère de 10 petits enfants. Mais pas question pour la célèbre momager d'être appelée «mamie» ou «grand-mère». A la place, ses petits-enfants doivent l'appeler «Lovey».

Son désir de jeunesse éternelle ne s'arrête pas là puisqu'elle ne supporte pas également que ses enfants l'appellent «maman» et préfère qu'ils la désignent par son prénom.

Kourtney kardashian a un diplôme universitaire



Des sœurs Kardashian-Jenner, Kourtney est la seule à avoir fait des études supérieures à l'université. L'aînée du clan a étudié à l'université de Tucson (Arizona) où elle est sortie diplômée en 2002 en théâtre et en espagnol.