«Millenium» : un reboot en série en préparation

Un reboot en série de Millenium intitulé «The girl with three dragon tatoo» est actuellement en cours de développement.

Destiné à la plateforme Amazon Prime, il sera centré sur le personnage de Lisbeth Salander, déjà incarné sur grand écran par trois actrices différentes entre 2009 et 2018, à savoir Noomi Rapace dans la trilogie de Niels Arden Oplev et Daniel Alfredson, Rooney Mara dans le remake de David Fincher, et Claire Foy dans le film signé Fede Alvarez.

Ce nouveau spin-off ne fera office de suite ni aux romans écrits par Stieg Larsson et publiés entre 2005 et 2008 en Suède (dont les six tomes ont été vendus à plus de 100 millions d’exemplaires), ni aux cinq films déjà sortis au cinéma (et qui ont rapporté près d’un demi-milliard de dollars au box-office mondial), rapporte Variety. L’intrigue sera librement inspirée de la saga et développera un arc narratif totalement inédit dont l’action se déroulera à notre époque, dans un univers différents avec d’autres personnages.

Pour l’instant le nom de l’actrice qui campera l’héroïne n’a pas été communiqué, ni celui du scénariste. La production de ce nouveau «Millénium» sera quant à elle assurée par Andy Harries (The Crown, Outlander) et Rob Bullock (The Night Manager, Strike Back).

A "Girl With the Dragon Tattoo" TV series is in the works at Amazon https://t.co/9EF0oht69G pic.twitter.com/Al762vq11O — Variety (@Variety) May 27, 2020

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.