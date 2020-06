Mort de George Floyd : Des chaînes de télévision diffusent 8 minutes et 46 secondes de sons de respiration

Les chaînes de télévision américaines du groupe ViacomCBS telles que Nickelodeon, MTV, VH1, ou encore Comedy Central ont interrompu leurs programmes ce lundi 1er juin pour diffuser 8 minutes et 46 secondes de sons de respiration, en référence à la durée pendant laquelle le policier Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou de George Floyd, causant ainsi son décès.

Pour accompagner cette initiative, la chaîne Nickelodeon a lancé un message : «Vous avez le droit d’être vu, entendu et respecté en tant que citoyen du monde. Vous avez le droit à un monde pacifique. Vous avez le droit d’être traité sur un pied d’égalité, quelle que soit la couleur de votre peau. Vous avez le droit d’être protégé contre la douleur, l’injustice et la haine. Vous avez droit à une éducation qui vous prépare à diriger le monde. Vous avez le droit d’avoir votre opinion et vos sentiments, même si les autres ne sont pas d’accord.»

Si l'initiative de ViacomCBS a plutôt été saluée, certains parents l'ont trouvée «inappropriée et choquante» pour une chaîne destinée aux enfants comme Nickelodeon. «Malheureusement, certains enfants vivent dans la peur tous les jours», leur a répondu la chaîne, alors que les hommages à George Floyd se multiplient dans le monde.

«Il y a une semaine, pendant 8 minutes et 46 secondes, le souffle de l'un de nos frères humains lui a été retiré. Son nom était George Floyd », a écrit Chris McCarthy, président du Entertainment & Youth Group de ViacomCBS, dans un email envoyé un peu plus tôt à ses employés… «Aujourd'hui à 17h, les marques et plates-formes E&Y du monde entier s'éteindront pendant 8 minutes et 46 secondes pour montrer notre soutien au mouvement Black Lives Matter et à la lutte contre les violences policières et les inégalités raciales. Nous savons qu'il y a beaucoup de travail devant nous, et je suis déterminé à agir au-delà de ces mots avec vous tous», a-t-il poursuivi. «Nous devons continuer à travailler ensemble, à regarder à l'intérieur et à nous soutenir mutuellement et nos frères humains - tous avec compassion les uns pour les autres.»

Join us today at 6p ET, 5p PT https://t.co/uLmPxs9UkC — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 1, 2020

For 8 minutes and 46 seconds, we will go dark in tribute to George Floyd. We dedicate this time to the victims of police brutality and the powerful movement fighting for justice.





Join @ColorofChange. Text DEMANDS to 55156. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/uQ1pN6Aw8l — MTV (@MTV) June 1, 2020

Retrouvez toute l'actualité télé ICI.