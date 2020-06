MyCanal, Netflix, OCS… Le guide des séries du 8 au 14 juin

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 8 et le 14 juin.

OCS

Lundi 8 juin : «I may destroy you», saison 1, épisode 1.

Lundi 8 juin : «I know this much is true», saison 1, épisode 5.

Jeudi 11 juin : «Insecure», saison 4, épisode 9.

Canal+Séries/MyCanal

Lundi 8 juin : «Penny Dreadful : City of Angels», saison 1, épisode 7.

Lundi 8 juin : «Cardinal», saison 4, épisodes 3 et 4.

Lundi 8 juin : «What we do in the shadows», saison 2, épisode 9.

Mardi 9 juin : «Billions», saison 5, épisode 6.

Netflix

Mercredi 10 juin : «Reality Z», saison 1.

Mercredi 10 juin : «Curon», saison 1.

Mercredi 10 juin : «Lenox Hill», saison 1.

Mercredi 10 juin : «The chef in a truck», saison 1.

Vendredi 12 juin : «F is for family», saison 4.

Vendredi 12 juin : «La recherche».

Vendredi 12 juin : «Kipo et l’âge des animonstres».

Vendredi 12 juin : «Dans les bois», saison 1.

Samedi 13 juin : «Alexa et Katie», saison 4.

Dimanche 14 juin : «Marcella», saison 3.

Disney+ Vendredi 12 juin : «Disney : Les making-of : The Mandalorian», épisode 7. Vendredi 12 juin : «Projet Héros Marvel», épisode 13. Vendredi 12 juin : «Héros fidèles avec Bill Farmer», épisode 5.

