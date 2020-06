Fearless : la série à suivre dès le 6 juillet sur C8

La série britannique «Fearless» sera diffusée sur C8, à 21H15, à partir du 6 juillet. Une fiction inédite en France de 6 épisodes, créée et écrite par Patrick Harbinson (Homeland, 24H Chrono).

Centrée sur une intrigue mettant l’accent sur les relations ambigües qu’entretiennent les systèmes politiques et judiciaires dans notre société post-attentats du 11 septembre 2001, la série suit l’histoire d’Emma Banville, une avocate réputée dans la défense des droits de l’homme et les causes perdues. Elle se retrouve à travailler sur l’affaire de Kevin Russell, un homme accusé du meurtre d’une lycéenne en 2003. Emma le croit innocent, et décide de mener une enquête approfondie afin d’identifier les vrais coupables, et le mobile du crime.

Mais au fur et à mesure de ses découvertes, l’avocate reçoit des pressions des services de polices et du renseignement. Ces derniers cherchent à l’empêcher de découvrir la vérité. Mais pourquoi ?

Si elle n’a pas été renouvelée pour une saison 2 outre-Manche, Fearless n’en reste pas moins un thriller captivant dans lequel les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver la comédienne Helen McCrory (Harry Potter, Peaky Blinders) dans le rôle principal. Sam Swainsbury, Robin Weigert, Wunmi Mosaku, Jamie Bamber et Sir Michael Gambon complètent le casting.

