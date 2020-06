Stranger Things : les créateurs connaissent la fin depuis longtemps

Dans une interview avec le site américain Deadline, les frères Duffer ont évoqué la fin de «Stranger Things». Une conclusion imaginée avant même le lancement de la série sur Netflix.

Si Stranger Things s’est imposée comme un succès mondial pour la plate-forme de streaming, Matt et Ross Duffer avouent également ne pas avoir été certains de la voir aller au-delà de la saison 1 au moment de son lancement sur Netflix. Mais cela ne les avait pas empêché d’imaginer ce qu’ils appellent la «mythologie» de Stranger Things, un texte récapitulatif de l’intégralité des événements qui allaient jalonner l’histoire, du début jusqu’à la fin.

«Nous aimons aborder chaque saison comme une histoire complète en quelque sorte. Nous avons une mythologie plutôt vaste à explorer, depuis la saison 1. Et au crédit de Netflix, ils ont vraiment tenu à s'assurer auprès de nous que nous avions imagé cette mythologie de manière élaborée. Nous avons écrit une sorte de manuel de 25 pages posant les bases de la mythologie Stranger Things, que seule une petite poignée de gens ont vu. Donc, saison après saison, nous tournons en quelque sorte les pages les unes après les autres et nous en révélons un peu plus. Nous avons donc une idée précise de là où nous allons. Nous connaissons la fin de la série depuis un bon moment», expliquent-ils au journaliste Pete Hammond de Deadline.

«Nous ne savions pas si nous allions dépasser la saison 1... Donc on aimait l'idée qu'elle puisse fonctionner comme sa propre série limitée indépendante, tout en ayant le potentiel d'aller au-delà. Mais oui, nous avons une fin en tête, et nous n'allons pas tourner en rond pour exploiter le filon», poursuivent-ils.

