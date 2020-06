Stranger Things : l’écriture de la saison 4 est bouclée

Les scénaristes de «Stranger Things» viennent de terminer l’écriture de la saison 4. Retardée en raison de l’épidémie de coronavirus, elle est attendue dans le courant de l’année 2021 sur Netflix.

Les fans impatients de retrouver Eleven et sa bande d’amis auront peut-être remarqué que 9 scripts apparaissent sur le cliché posté sur le compte Twitter des scénaristes. Ce qui laisserait entendre que ce quatrième chapitre pourrait être composé d’autant d’épisodes, tout comme la saison 2 (les saisons 1 et 3 en comptaient 8).

Il ne reste plus qu’à démarrer le tournage de cette saison 4 qui, selon les confessions du comédien Joe Keery (Steve Harrington) au magazine américain Total Film, sera plus sombre que les précédentes. «Je sais que je dis ça chaque année, mais cette fois, je peux vous assurer que cette saison 4 sera certainement beaucoup plus sombre et effrayante que les précédentes», assure-t-il.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI