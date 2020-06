«Affaire conclue» : Pierre-Jean Chalençon annonce son départ de l’émission après les polémiques avec Dieudonné et Line Renaud

Suite à la polémique provoquée par un cliché où il apparaît en compagnie de Dieudonné, Pierre-Jean Chalençon a annoncé hier son départ de l’émission «Affaire conclue».

Une décision brutale qu’il tente d’expliquer sur le blog de Jean-Marc Morandini après l’indignation provoquée sur les réseaux sociaux, où certains internautes l’ont accusé de soutenir les idées de l’ex-humoriste.

Sarah Cattan. “Balance ton antisémite” vous raconte les “amitiés” de Pierre-Jean Chalençon, animateur de France 2https://t.co/jLrYeZLKco — Jean-Louis Musset (@Miligor25) June 24, 2020

«Je fais des photos tous les jours avec des fans et des personnalités. Il m'a demandé de faire une photo et j'ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c'était une faute mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné», soutient Pierre-Jean Chalençon.

«Devant l'ampleur prise par cette polémique, j'ai décidé en accord avec la production d'Affaire conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd'hui. J'aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir toucher par cette polémique. J'ai fait une erreur, je l'ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser. J'aurai l'occasion de m'expliquer plus amplement, y compris sur mes projets dans les prochains jours», poursuit-il.

Une annonce que France 2 n’a pas commenté pour le moment. Cette polémique vient s’ajouter à celle provoquée mi-juin par la réponse de Pierre-Jean Chalençon à Line Renaud. Après un hommage de la comédienne à Johnny Hallyday sur Twitter, ce dernier avait répondu «Tu le rejoins quand Johnny ?».

Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là Line #JohnnyHallyday pic.twitter.com/xmyE66xqa1 — Line Renaud (@linerenaud) June 15, 2020

S’attirant ainsi une vague d’indignation de la part des internautes. «Cette femme est méchante, je lui rends la monnaie de sa pièce», a-t-il répondu en réaction à un autre message d’un twittos. Il finira toutefois par s’excuser dans un tweet.

Chère Line...veuillez m excusez pour ce petit tweet mal placé !..vous qui avez connu Thierry le luron ... je vous embrasse et j’espère vous inviter à déjeuner très prochainement.. nous avons beaucoup d amis en commun .. @linerenaud — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 15, 2020

Line Renaud prendra également le temps de répondre à la polémique avec un tweet à l’intention de ses fans en colère contre Pierre-Jean Chalençon.

Mes chers(ères) ami(e)s, mon proverbe du jour sera : "La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe". Line — Line Renaud (@linerenaud) June 16, 2020

A noter que Pierre-Jean Chalençon participera à l’émission Duel des brocantes, diffusée en prime time le 7 juillet prochain, dans ce qui devrait être sa dernière participation à Affaire conclue sur France 2. Il avait prévu de quitter le programme, quoiqu’il arrive, à la fin de la saison.

Ça va déchirer !!!! https://t.co/p0tEnOF104 — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 16, 2020

