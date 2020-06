Kanye West s’associe avec l'enseigne Gap

Kanye West a annoncé aujourd’hui le partenariat entre sa marque Yeezy et l’enseigne de prêt-à-porter Gap. Une première collection devrait voir le jour en 2021.

Le rappeur a annoncé cette nouvelle sur les réseaux, en publiant sur Twitter «Yeezy et Gap font un partenariat», accompagné d’une image avec les initiales YZY (pour Yeezy), en reprenant les codes du logo de la marque de prêt-à-porter américaine.

Kanye West et son studio de création de Yeezy vont concevoir «des basiques, modernes, pour homme, femme et enfants, à des prix accessibles», a précisé l’enseigne au New York Times.

Mais le travail de Kanye West ne s’arrête pas là : il définira également la manière dont cette collection sera disposée et mise en valeur dans les magasins Gap. Selon le quotidien américain, cette collaboration devrait durer environ dix ans, mais cette information n’a pas été confirmée par le groupe américain ni par le rappeur. Gap espère que cette nouvelle collection avec Yeezy génèrera 1 milliard de dollars de ventes annuelles.

Gap a subi les conséquences de la crise du Covid-19, totalisant une baisse de 43% de ses ventes avec la fermeture des magasins, soulève Business Wire. La marque de prêt-à-porter souffre cependant de difficultés financières depuis plusieurs années. En septembre 2019, le groupe a annoncé qu'il engageait un plan de restructuration. Au total, ce sont 230 magasins à travers le monde qui ont fermé leurs portes, dont huit en France, parmi lesquels la célèbre boutique des Champs-Elysées.

Or après l’annonce de cette collaboration, l’action de Gap a bondit de plus de 30% à la bourse de New York, a constaté l'AFP.

Le rappeur américain n’a quant à lui jamais caché son intérêt pour la mode. Il collabore depuis 2015 avec la marque Adidas, avec qui il a lancé Yeezy, dont les baskets s’arrachent à prix d’or. Il présente depuis chaque collection lors de la fashion week new-yorkaise.

