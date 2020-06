«En Famille» : Les Le Kervelec sont de retour ce soir sur M6 avec la saison 9 inédite

M6 lance la saison 9 de sa série «En Famille», ce lundi 29 juin à 20h25.

Après les avoir suivis en vacances dans un prime diffusé samedi, voici les Le Kervelec de retour dans leur quotidien, avec 200 nouveaux épisodes de 4’30, proposés à raison de 8 par soirée du lundi au vendredi.

La saison 9 de la série «En Famille» est placée sous le signe du changement. Et pour cause, la tribu va connaître plusieurs nouveautés à commencer par Marjorie, la fille aînée de Brigitte et Jacques, qui accueille officiellement sous son toit son amoureux Jean-Pierre, accompagné de ses deux ados aussi étonnants qu’attachants, Annabelle (Antoinette Giret) et Gaspard (Calixte Broisin). Désormais à la tête d’un food truck, le petit-fils Le Kervelec, Antoine (Axel Huet), squatte toujours le garage familial et cherche l’amour, tandis que sa soeur, Chloé (Lucie Bourdieu), est partie vivre en résidence universitaire pour poursuivre des études de médecine.

Pour Roxane (Charlie Bruneau), la cadette des Le Kervelec, c’est aussi une toute nouvelle vie qui commence. Désormais séparée de Kader, la jeune maman de jumeaux multiplie les rencontres. Alors qu’elle jette son dévolu sur un voisin déjà courtisé (Yann Sundberg), elle poursuit sa colocation avec son envahissant cousin (Benoit Moret), tous deux sont bientôt rejoints par une nouvelle colocataire, Bonnie (incarnée par Tiphaine Daviot).

De son côté, la matriarche du clan, l’inénarrable Brigitte, continue ses activités dans son association de réinsertion de prisonniers et prend son son aile deux anciennes détenues (dont une incarnée par Armelle de «Caméra Café»)...

Très appréciée pour son humour et ses personnages attachants, «En Famille» devrait continuer de séduire de nombreux téléspectateurs. Marquée par le départ de Tarek Boudali, sa saison 8 avait réuni en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie (15% 4+ / 24% FRDA-50).

