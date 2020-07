Quatre jeux et jouets d’été pour les familles

Parce qu’il est souvent difficile de distribuer les billets du Monopoly sur la plage, de viser juste au pistolet à eau ou encore de ne pas perdre ses pions dans la voiture des parents, les éditeurs de jeux ont pensé à tous ces problèmes fondamentaux. Voici cinq jeux adaptés à un monde post-confinement.

Des classiques à la carte

Et si le Qui est-ce ?, le Monopoly, le Cluedo, le Touché-Coulé ou encore Puissance 4 devenaient des jeux de cartes ? Voici la nouvelle idée d’Hasbro. L’éditeur a donc imaginé des éditions spéciales de ses grands classiques avec des règles repensées pour être joués sans plateau, ni pions. Ces versions, qui invitent deux à cinq joueurs à s’affronter (selon les cas), sont ici un bon compromis pour voyager léger. Les étuis se glissent dans une poche et les parties lancées en tous lieux. Le tout à petit prix : 5,99 euros l’unité.

A la recherche du pion perdu

Pour les joueurs qui veulent à tout prix retrouver l’ambiance de leurs jeux de plateau avec un minimum d’encombrement, Hasbro a également revu les versions pockets pour les transformer en versions baptisées «Road Trip». Cluedo, Puissance 4, Touché-Coulé et Monoply héritent donc chacun d’une boîte en plastique rigide et refermable.

L’idée étant d’avoir une surface de jeu avec des pions que l’on déplace dans des petits trous et des parcours étudiés pour refermer cet écrin à tout moment et reprendre sa partie plus tard. Une innovation sympa et bien pensée, vendue au prix de 19,99 euros l’unité.

L’indémodable pistolet à eau

Du côté des classiques de l’été, les pistolets à eau ont fait leur preuve depuis des décennies. Des modèles qui n’ont pas leur pareil pour hydrater une chaude après-midi d’été. Dans ce domaine, Nerf excelle et revient cette année avec son Super Soaker Barracuda (19,99 euros). Un nom pour faire trembler les foules, mais surtout un modèle capable de stocker un litre d’eau et de le recracher par le biais de deux jets surpuissants. Une double ration pour les demi-portions. A noter, que celles et ceux qui détestent être trempés peuvent jeter leur dévolu sur des lances fléchettes en mousse toujours plus performants, à l’instar du Nerf Elite Disruptor, un pistolet accessible (16,90 euros), capable de toucher sa cible à plus de 27 mètres.

Le bowling sans casser les oreilles

© Oxybul

Marre de voir les parents enchaîner les parties de Molkky et de pétanque ? La solution se trouve au rayon été d’Oxybul. La chaîne lance cette année un véritable bowling en mousse accessible dès 3 ans. Un tapis, six quilles, une boule et le tour est joué. Un produit qui peut être installé aussi bien dans le couloir d’une maison qu’au fond d’un jardin. Le côté mousse assure un silence qui permet même de piquer une petite sieste à côté des joueurs sans se plaindre. Le tout est vendu 19,90 euros.