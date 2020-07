Interview Donjons et Dragons : une année record et le plein de projets pour ses créateurs

Comptant plus de 40 millions de joueurs dans le monde et surfant sur une croissance sans précédent, le jeu de rôle mythique Donjons et Dragons se taille la part du lion dans les soirées entre amis. Afin de mieux comprendre ce boom, CNEWS a sollicité audience auprès des mages derrière ce titre culte.

Grand manitou chez Wizards of the Coast Europe, Dan Barrett (Senior Brand manager Europe notament autour de D&D) a analysé pour nous les secrets d'un jeu bientôt cinquantenaire.

CNEWS : 2019 a été une année record pour D&D, comment expliquez-vous ce regain d'intérêt pour ce jeu de rôle ? Quel est le secret de ce jeu qui dure depuis des décennies ? L'Europe a enregistré une croissance de ses ventes de 65 % en 2019. Comment l'expliquez-vous ?

Dan Barrett : Donjons et Dragons a toujours été un jeu important, car il a défini le genre du jeu de rôle il y a près de 50 ans avec notre marque particulière de narration fantastique. Depuis la sortie de la 5e édition de D&D en 2014, nous avons vu une croissance énorme dans le jeu, au point où nous avons maintenant plus de 40 millions de fans, et des ventes et une croissance record ici en Europe.

Les trois principaux moteurs de ce succès sont les suivants : premièrement, le jeu de règles met vraiment en valeur l'histoire et le caractère, répondant à notre désir humain inné de raconter des histoires et de jouer à des jeux avec des amis, et de rendre le jeu plus amusant à jouer. Deuxièmement, il est également plus amusant à regarder, et les émissions D&D en direct sur YouTube et Twitch ont introduit de nombreux nouveaux joueurs au jeu grâce au divertissement. Troisièmement, le statut de D&D en tant qu'aliment de base de la culture pop l'a vu figurer dans une grande variété d'émissions de télévision et de films [NDR : Strangers Thing, Big Bang Theory...], sensibilisant les nouvelles personnes au jeu et souhaitant en savoir plus. D&D a toujours été populaire, mais nous avons atteint de nouveaux sommets en 2019 et continuerons à tirer parti de ce succès.

Vos résultats montrent qu'environ 40 % des joueurs sont des femmes. Un chiffre qui met fin à certains stéréotypes. Cette proportion a-t-elle toujours été vraie ou est-elle récente ?

Oui, nous nous dirigeons vers une répartition égale entre les sexes parmi nos fans, ce qui est formidable à voir. L’inclusivité est l’une de nos valeurs fondamentales chez Wizards of the Coast, il est donc important pour nous de créer des jeux qui ont le pouvoir de rassembler tout le monde. La clé pour y parvenir est de s'assurer que les nouveaux fans potentiels peuvent voir leur proches et leurs amis dans ces jeux. Il peut s'agir des personnages qu'ils rencontrent ou créent pour une aventure, des illustrations dans un livre ou des joueurs qu'ils regardent dans une émission en direct de D&D.

Les femmes jouent à D&D depuis le début, et bien que nous ne disposions pas de données historiques, la part des femmes jouant au jeu a augmenté au cours des dernières années depuis que nous avons commencé à enregistrer cela. Nous attendons avec impatience le jour où cela correspondra à la population dans son ensemble.

Avec le confinement général, avez-vous déjà observé une reprise des ventes et des pratiques autour de D&D ? Vous attendez-vous à une nouvelle année record en 2020 ?

Bien que nous ne soyons pas en mesure de nous asseoir physiquement et de jouer les uns avec les autres, notre désir de socialiser et de nous amuser avec des amis demeure dans cette période difficile. Nous constatons une augmentation de l'intérêt et de l'audience de Donjons & Dragons alors que les gens recherchent des jeux à jouer à la maison et des moyens de rester en contact avec leurs amis.

Heureusement, d'excellents outils sont disponibles pour jouer à D&D à distance. Nous mettons en évidence ces outils, de nombreux guides de démarrage, ainsi que du contenu quotidien gratuit sur notre page Stay At Home Play At Home. Avec ce niveau d'intérêt accru et les adaptations que nous apportons au paysage différent (par exemple, notre événement D&D Live 2020 entièrement virtuel), les signes semblent donc bons pour cette année.

La diffusion de parties en direct sur Internet est très populaire auprès des jeunes joueurs. Dan Barrett

Les ventes de kits de démarrage ont explosé de 300 % et une nouvelle génération de joueurs est en train de naître. Voyez-vous un rajeunissement de l'âge moyen des joueurs ?

Oui, Donjons & Dragons 5e édition a très bien réussi à introduire une nouvelle génération de joueurs dans le jeu. Cela est motivé par l'histoire et la concentration des personnages, ce qui rend le jeu très social et plus amusant à jouer et à regarder à travers la diffusion en direct, qui est populaire auprès des jeunes joueurs. Nous avons également vu que de nombreuses personnes, qui ont grandi en jouant à D&D sont désormais elles-mêmes des parents et présentent leurs enfants au jeu comme quelque chose que toute la famille peut apprécier ensemble. Comme vous le verrez dans les données, nous avons une répartition d'âge assez uniforme entre différents groupes d'âge de 8 à 40 ans et plus, c'est donc vraiment un jeu multigénérationnel aujourd'hui.

Envisagez-vous de proposer D&D sous de nouvelles formes, afin d'accueillir un public plus large ?

Nous sommes impatients de faire découvrir au monde de D&D beaucoup plus de gens, et pas seulement via le RPG de table. Notre domaine de prédilection en ce moment reste les jeux numériques, nous avons plusieurs titres actuellement en développement pour une sortie au cours des prochaines années, y compris Dark Alliance, un nouveau RPG d'action coopératif et Baldur’s Gate 3 de nos amis de Larian Studios. Des titres comme ceux-ci, ainsi que des sorties TRPG continues et d'autres formes de divertissement, assureront qu'il existe un large éventail de façons de profiter de D&D et d'attirer de nouveaux fans dans la franchise pendant de nombreuses années à venir.

