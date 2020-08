Game of Thrones : Sophie Turner récupère le trône de Sansa Stark

Sophie Turner est-elle nostalgique de «Game of Thrones» ? La comédienne a dévoilé un cliché du trône de son personnage, Sansa Stark, aperçu dans l’ultime épisode de la dernière saison de la série, et désormais installé...chez elle.

Alors qu’elle vient d’accueillir au monde son premier enfant, une petite fille prénommée Willa, avec son mari Joe Jonas, Sophie Turner a tenu à partager avec ses fans sa joie d’avoir récupéré le siège de la Reine de Winterfell et des provinces du Nord de Westeros, avec la mention «Bienvenu à la maison».

©Instagram/@sophiet





Cette photo ne fait que confirmer l’attachement de la comédienne au personnage de Sansa Stark, qu’elle a incarné pendant 10 ans, et auquel elle avait rendu un vibrant hommage dans un texte publié sur Instagram, au moment où Game of Thrones touchait à sa fin.

«Sansa, merci de m’avoir appris la résilience, la bravoure, et ce que la vraie force signifie. Merci de m’avoir appris à être bienveillante et patiente, et à diriger avec amour. J’ai grandi avec toi. Je suis tombée amoureuse de toi à 13 ans, et maintenant 10 ans plus tard… à 23 ans, je te laisse derrière moi. Mais je n’oublierai jamais les leçons prodiguées en chemin», écrivait-elle notamment.

La présence du trône est un bon moyen de garder une trace physique de son expérience au casting d’une série incontournable des années 2010. Et de prouver à sa fille que sa mère, un jour, fût une reine (de fiction) connue et reconnue à travers le globe.