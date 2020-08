«Resident Evil» : le jeu vidéo bientôt adapté en série

Ca y est. La mise en production de l’adaptation d’un des plus gros succès du jeu vidéo, la franchise «Resident Evil» (déjà adaptée au cinéma), en série télévisée, est officielle. La saison 1 sera composée de 8 épisodes.

Le producteur de Supernatural, Andrew Dabb, servira à la fois de showrunner, de producteur exécutif, et de scénariste sur le projet destiné à Netflix. «Resident Evil est mon jeu vidéo préféré au monde. Je suis très impatient de raconter un nouveau chapitre de cette incroyable histoire, et de pouvoir proposer la première série Resident Evil aux abonnés de Netflix», a-t-il déclaré dans un communiqué. Andrew Dabb promet aux fans de la franchise d’y incorporer des éléments propres à l’univers du jeu vidéo, mais aussi des choses qu’ils n’ont jamais vu avant.

Selon les premiers détails dévoilés par la plate-forme, la série Resident Evil proposera un récit sur deux temporalités différentes. La première suivra les deux sœurs, Jade et Billie Wesker, alors qu’elles emménagent dans la ville de New Raccoon City. Alors qu’elles traversent la période difficile de l’adolescence, leur père se retrouve en possession de sombres secrets susceptible de mener le monde à sa perte.

La deuxième se déroulera sur Terre une décennie plus tard, au moment où la Terre compte moins de 15 millions de personnes en vie, et plus de 6 millions de monstres – humains et animaux infectés par le T-virus – en liberté. Jade, qui a désormais la trentaine, tente de survivre dans ce nouveau monde. Et reste hantée par les secrets de son passé.

Lancé en 1996, le jeu Resident Evil a rencontré un succès colossal, et a déjà connu pas moins de six adaptations sur grand écran, avec Milla Jovovich dans le rôle principal.