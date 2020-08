Nicolas Cage incarnera un dragon alcoolique dans une série d’Amazon Prime Video

Nicolas Cage va prêter sa voix à un dragon porté sur la vodka dans l’adaptation en série du roman d’Eoin Colfer (Artemis Fowl) «Highfire» par Amazon Prime Video. Il en sera également le producteur.

Publiée en janvier dernier, l’histoire du roman se déroule dans un monde où les dragons régnaient autrefois sur le monde, et aucun n’était plus puissant que Lord Highfire. Mais cette époque est désormais révolue. Et Highfire, qui est le dernier de son espèce, se fait désormais appeler Vern. Fan inconditionnel du film Flashdance, il passe ses journées dans un marais de Louisiane, planqué parmi les alligators, à regarder les chaînes du câble et à boire des litres de vodka. Il n’y a rien de plus important pour lui que de rester cacher à l’abri des regards. Quand son chemin croise celui d’un adolescent prénommé Everett, qui travaille pour la mafia locale, leur rencontre donne naissance à une étrange amitié.

L’adaptation du roman pour le petit écran a été confié à Davey Holmes (Shameless), rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Aucune date de mise en production, ou de diffusion, n’a été communiquée pour le moment. Highfire est le dernier projet en date impliquant Nicolas Cage sur le petit écran. L’acteur a récemment fait parler de lui en acceptant de rejoindre le casting de l’adaptation en série du documentaire Tiger King initiée par la chaîne américaine CBS, et dans laquelle il incarnera Joe Exotic.