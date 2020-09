Vidéo : Kit Harrington dans la bande annonce de la saison 2 de «Criminal»

La série «Criminal» reviendra avec une saison 2 dès le 16 septembre prochain sur Netflix. Mais avec seulement 4 épisodes inédits contre 12 pour la première.

Lancée l’an dernier sur la plate-forme de streaming, cette anthologie avait eu l’idée originale de proposer un premier chapitre décliné en douze affaires, vécues dans la même salle d’interrogatoire, présentant trois enquêtes menées dans quatre pays différents : Angleterre, France, Allemagne et Espagne. La saison 2 se poursuit avec la version britannique seulement. Ce qui n’est pas plus mal, car les histoires venues d’outre-Manche étaient – de loin – les plus intéressantes (Et on trouvait David Tennant dans la saison 1 aussi, ça aide).

Dans ces quatre nouvelles enquêtes, pour autant d’interrogatoires menés, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Kit Harrington dans un des épisodes. L’interprète de Jon Snow dans Game of Thrones se retrouvera face aux enquêteurs dans la peau d’un suspect. A noter également la présence, dans les autres épisodes, de Kunal Nayyar (Big Bang Theory), Sophie Okonedo (Hôtel Rwanda) et Sharon Horgan (Catastrophe).