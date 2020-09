«L’incroyable famille Kardashian» : les 10 moments les plus fous de l’émission

Après 14 ans d'existence et 20 saisons, «L’incroyable famille Kardashian» s'arrêtera en 2021. Lancée en octobre 2007, l’émission regorge de moments inoubliables qui ont contribué à faire de ce programme un véritable phénomène de société.

Que l’on apprécie ou pas les membres de la famille Kardashian, personne ne peut nier que cette téléréalité où son quotidien est offert en pâture à l’œil invasif des caméras a réussi à captiver des millions de téléspectateurs à travers le monde. Pendant 20 saisons, les sœurs Kardashians/Jenner et leur «momager» n’ont rien caché, ou presque, de leur intimité aux fans.

Drogue, dispute, sexe, moqueries... cette famille ne recule devant rien pour séduire, et retenir, leur auditoire. Nous avons ratissé le «worldwide web» pour retrouver les dix moments les plus fous (et il y en a tellement plus) et inoubliables vus dans «L’incroyable famille Kardashian». Des grands moments de télévision.

Kim et Kourtney se battent

Lors de la 18e saison diffusée en 2020, les tensions entre les soeurs Kardashian sont au plus haut. A tel point que Kim et Kourtney en viennent violemment aux mains. Une véritable bagarre au cour de laquelle les gifles, les coups de poing et les insultes fusent entre les deux soeurs sous les yeux attérrés de Khloé et Kendall. Savoureux.

Kourtney Kardashian se moque de Kim quand elle pleure



Elle ne peut pas s’en empêcher. Kourtney Kardashian est prise d’une crise de fou rire quand elle voit Kim pleurer. La raison ? Elle trouve que le visage de sa sœur se déforme à tel point qu’il en devient laid. On est un peu d’accord.

Kris Jenner court après un poulet

Oui, la qualité de la vidéo laisse carrément à désirer. Mais ce n’est pas grave. Ce moment est LEGENDAIRE. Kris Jenner, bien décidée à améliorer le régime alimentaire de la famille en allant directement chercher la nourriture chez le producteur, prend un poulet dans ses bras. En bonne citadine, quand le poulet fait le choix d’aller se dégourdir les jambes, voilà la «momager» qui s’affole alors que la volaille déguerpit.

Quelques minutes plus tard, ses filles tentent de l’aider à le rattraper. Bruce Jenner fait une apparition, un verre à la main, et la mine déconfite. Se demandant probablement ce qui se passe (et ce qu’il fait là). On peut toutefois reconnaître que la stratégie d’encerclement du poulet est payante. Et que le poulet est finalement capturé.

Kim frappe Khloe à coups de sac à main

Peu importe les raisons de la dispute opposant Kim à Khloe. La première surgit de la porte et commence à asséner un coup de sac à sa sœur, puis un coup de poing dans le bras, tout en la traitant de «b**** » (sal****, en français). On peut voir Rob Kardashian (avec 120 kilos en moins) faire semblant de s’interposer, et entendre les sœurs de Kim se moquer de son comportement de diva. Ça se passe comme ça chez les Kardashian.

Drôle de moment pour un selfie

Alors que Kris Jenner est au bord de la crise de nerf au moment d’accompagner Khloe Kardashian en prison où elle doit purger une courte peine (très très courte), Kim Kardashian ne peut s’empêcher de se prendre en selfie sur le trajet. Une attitude que sa mère trouve légèrement déplacée à cet instant précis. Show must go on.

Kris Jenner en mode rap

Le ridicule ne tue pas. Et c’est pourquoi Kris Jenner est encore en vie. Entourée de rappeurs, la «momager» se laisse tenter par une danse embarrassante entourée de rappeurs. Le tout sous le regard médusé de ses filles, et de Bruce Jenner (qui se demande encore ce qu’il fait là). Kris Jenner n’est pas du genre à se prendre la tête. Surtout quand elle a un «drink» à la main.

Pan dans les dents

Khloe veut rentrer plus tôt aux Etats-Unis alors que toute la famille profite des vacances en Thaïlande. Une décision qui énerve Kim Kardashian, bizarrement. Quand Khloe lui demande gentiment de s’occuper de ses affaires, Kim lui balance que tout ce qu’elle souhaite, c’est rejoindre les «50 rappeurs avec lesquels tu sors». En résumé, Kim sous-entend clairement (je préfère préciser, mais si tout le monde a compris) que sa sœur est une fille aux mœurs légères (pour parler poliment). Ambiance de feu, et une scène terriblement gênante.

Du monde au balcon

Rien ne peut rivaliser avec cette scène. Ou presque. Kim Kardashian, alors à Miami avec sa sœur Kourtney, surprend cette dernière en train en plein ébat sexuel (mais habillé) sur le balcon de leur hôtel avec son mari Scott Disick. Et voilà Kim toute retournée, mortifiée comme elle dit, d’avoir assisté à cette scène.

Toujours plus haut

La tête de ce «rabat-joie» de Bruce Jenner (qui se demande toujours ce qu’il fait là) vaut le détour quand il réalise que sa femme, Kris Jenner, vient d’ingurgiter de la marijuana (et s’est servi un petit «drink», parce que bon…) avec sa mère. Et que toutes les deux sont complètement perchées, et ne cessent de rigoler. Il a pourtant expliqué qu’il ne voulait pas de ça chez lui. Mais Kris Jenner n’en à que faire : «Bruce est pas drôle, et ça l’embête qu’on s’amuse, gnagnagna». Elle redescend un peu de son nuage quand il lui rappelle gentiment que leurs deux plus jeunes filles, Kylie et Kendall, sont là. Et qu’il serait mal venu qu’elles tombent sur cette substance. Douche froide.

Un diamant à l’eau

Avant de devenir la femme de Kanye West, Kim Kardashian a été mariée au basketteur NBA Kris Humphries pendant 72 jours. Alors qu’ils passaient leurs vacances ensemble, ce gentil géant de 2,06 mètres a eu l’idée de balancer sa promise dans l’eau. Il ignorait alors qu’elle portait des boucles d’oreille en diamant d’une valeur de 75.000$. Quand elle se rend qu’elle ne sont plus là, voilà Kim qui se met à pleurer comme une fillette de 6 ans, et part voir sa môman pour tout lui raconter.

Pendant ce temps-là, visiblement gêné par la réaction de Kim, le sportif promet de retrouver le précieux bijou. Ce sera finalement une des sœurs de Kim qui trouvera le diamant. La voilà soulagée. Mais pour Kris Humphries, ce moment est un mini-choc. «Comment peut-on se mettre dans de tels états pour un objet ? Pourquoi porter de telle boucles d’oreille en vacances, au bord de l’eau, si on a peur de les perdre ?».