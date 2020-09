Enfant + écran = danger ? Un documentaire sur Arte se penche sur ce que dit la science

Avant même d’entrer à l’école, un enfant passerait en moyenne 4 à 6 heures par jour devant un écran. Le documentaire «Générations écrans : génération malade ?» se penche sur les récentes découvertes scientifiques sur le sujet pour évaluer la dangerosité de cette tendance.

La période de la petite enfance est une période clef dans le développement du cerveau. Selon les observations des pédiatres, une exposition répétée aux écrans – télévisions, smartphones, tablettes, etc. – à ce stade peut être à l’origine de troubles du comportement et de l’apprentissage.

«En 2008, j’ai lancé le slogan : ‘Pas d’écran avant 3 ans’. Je n’ai pas changé d’avis», explique le psychiatre Serge Tisseron, le conseiller scientifique du documentaire Générations écrans : génération malade ? «Il est primordial de ne pas laisser un petit enfant seul face à un écran, car cela risque de le couper des apprentissages fondamentaux. Par la suite, il faut continuer d’accompagner les plus jeunes pour les aider à donner du sens à ce qu’ils regardent», poursuit-il.

L'exposition aux écrans chez les jeunes enfants, les pratiques numériques et les dangers de l’utilisation massive des réseaux sociaux et des jeux vidéo – dont l’addiction est une maladie reconnue depuis 2018 par l’Organisation mondiale de la santé – mais aussi les bienfaits que peut apporter le développement de la réalité virtuelle, cette enquête propose un panorama détaillé et nuancé des dernières avancées scientifiques sur ces sujets, et donne la parole à plusieurs scientifiques et experts dans les domaines des neurosciences et de l’addictologie.

Générations écrans : génération malade ?, le 3 octobre à 22h40 sur Arte, et sur Arte.tv entre le 26 septembre et le 1er décembre.