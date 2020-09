Vidéo : Bryan Cranston dans la bande annonce haletante de «Your Honor»

Adaptation américaine de la série israélienne «Kvodo», «Your Honor» marque le retour de Bryan Cranston sur le petit écran dans un rôle taillé sur mesure pour son jeu d’acteur.

La star de Breaking Bad y incarne Michael Desiato, un juge de la Nouvelle-Orléans dont le fils est impliqué dans un délit de fuite après un accident de la circulation. Le problème est que la victime que ce dernier a laissé derrière lui n’est autre que le fils de Jimmy Baxter, un homme à la tête d’une redoutable organisation criminelle. Dans le but de protéger sa progéniture, Michael Desiato est prêt à mentir et à faire jouer ses relations, au risque de se retrouver piégé dans un engrenage de violence.

Bryan Cranston n'a pas manqué de partager la bande annonce de la série – qui sera diffusée aux États-Unis sur Showtime – avec ses fans via son compte Twitter.

I’m excited to share with you the new trailer for my series Your Honor. It’s harrowing, and even makes me anxious watching it! Hope you enjoy it. Look for it on Showtime later this year. Have a great weekend. BC@Showtime #YourHonor. pic.twitter.com/q8BfCI7QTx

— Bryan Cranston (@BryanCranston) September 17, 2020