Gomorra : La série s’arrêtera avec la saison 5

Clap de fin pour «Gomorra», qui touchera à sa fin après la diffusion de la saison 5. Une annonce officialisée par les deux acteurs principaux de la série italienne, Salvatore Esposito et Marco D’Amore, sur les réseaux sociaux.

Et un vrai crève-cœur pour les fans de cette fiction diffusée en France sur Canal+, qui vont toutefois pouvoir se préparer mentalement à dire adieu à ce récit sanglant et violent, mais terriblement addictif. C’est non sans émotion que Salvatore Esposito, qui incarne Genny Savastano, a partagé la nouvelle via son compte Twitter.

#Gomorra5



Today the official announcement ... we are in the last season, the last piece of the story, the last stretch of road. You and I always side by side @damoremarco infinite beauty and melancholy but a lot, even at the end !!! #Gomorrah #GennySavastano #cirodimarzio pic.twitter.com/Pdo7bFOq2R

— Salvatore Esposito (@SalvioEspo) September 22, 2020