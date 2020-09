Loana : après les aveux de violence de son ex, elle met sa parole au service des femmes battues

Après l’intervention dans Touche pas à mon Poste de son ex, Fred Cauvin, qu’elle accuse de l’avoir violentée, Loana a posté un message sur Instagram dans lequel elle donne des conseils pour aider les femmes battues.

« N’oubliez pas, je ne suis pas la seule », lance Loana ce mercredi 23 septembre dans une vidéo postée sur Instagram. « Je suis une célébrité, on en parle beaucoup, je sais, malheureusement il y a des femmes qui se font frapper beaucoup plus que moi et qui sont obligées de rester à la maison pour leurs enfants. S’il vous plaît, un conseil : ne venez pas taper à leur porte quand elles crient, prenez-les plutôt à part dans un coin discret pour leur laisser votre numéro de téléphone, pour qu’elles puissent savoir qu’elles ont quelqu’un à qui appeler un jour. »

Le 17 septembre dernier, l’ancienne star de téléréalité avait publié sur Instagram une série de photos où elle apparaissait couverte de bleus et avait accusé Fred Cauvin de l’avoir violentée durant 4 heures quelques jours avant son anniversaire. Quatre heures infernales durant lesquelles elle avait cru «mourir». Invité de Cyril Hanouna ce mardi 22 septembre, Cyril Cauvin s’est défendu sans convaincre vraiment ni les chroniqueurs de Touche pas à mon Poste présents, ni le public.

L’ex de Loana a répondu aux accusations de son ex compagne en confessant («seulement») lui avoir donné «une gifle en février» et avoir fait preuve de violence verbale envers elle. « Il y a eu beaucoup de violences verbales mais physiques, non », s’est-il défendu. «Je ne suis pas quelqu’un de violent envers une femme. Les accusations qu’elle porte sont extrêmement graves. (...) Elle dit clairement que soi-disant je l’aurais tabassé pendant quatre heures. Honnêtement, je suis un ancien sportif, si réellement je l’avais tabassée pendant quatre heures, c’est pas des bleus qu’elle aurait eus».

Une révélation qui a indigné les chroniqueurs « Vous avez évacué les violences physiques en disant ‘que verbales’. ‘Que verbales’? », s’est notamment insurgée Valérie Bénaïm. « Une violence verbale, c’est une violence. On peut tuer quelqu’un avec les mots. À force de répéter à une femme que c’est une merde ou la rabaisser plus bas que terre, c’est également une violence et il faut le reconnaitre au même titre. Il y a des coups qui ne se voient pas », a souligné la chroniqueuse. Cette indignation a été partagée par une grande partie des téléspectateurs. « Il n’y a pas de petite gifle » a posté, outrée, une internaute.

#TPMP Ya que moi qui pense que le mec de Loana est un putain de pervers narcissique ? il dit qu'il n'a jamais été violent avec une femme avant qu'on découvre qu'il a frappé Loana (mesure d'éloignement+ plainte). Il se donne le bon rôle "je lui ai payé ça"',"elle se drogue". FDP — Celine (@92Celine2A) September 22, 2020

#TPMP Quelle honte ce type, il me donne envie de gerber...parce qu'il était fatigué il lui a tapé sur la tronche, c'est un toxique, ce mec, il s'est bien servi de loana et maintenant il lui crache dessus... — muriel M (@mumu33670) September 22, 2020

#TPMP pourquoi cyril tu as donné une tribune à l ex de loanna ??? C est un menteur et un manipulateur — Sateya97 (@sateya97) September 22, 2020

#TPMP un mec assume publiquement frapper Loana et personne réagit ??? — #UyghurLivesMatter (@patamilka) September 22, 2020

A quelle heure une femme se fait taper et on invite à la tv le connard qui a fait ça pour en parler ? #loana #tpmp — Hasha Ka (@hasha_ka) September 22, 2020

Le gars dit en direct qu’il a giflé #loana car il était fatigué en direct sur @C8TV dans @TPMP et il fou le lien sur son Facebook pour montrer son passage avec @Cyrilhanouna si ça c’est pas du pervers narcissique.. hallucinant ! La terre est rectangle chez ce genre de gars pic.twitter.com/PZbKkcTTVw — Neil Narbonne (@NeilNarbonne) September 22, 2020