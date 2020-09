«The Head» : la série avec le Professeur de «La Casa de Papel» diffusée à partir de ce soir sur Canal+

Canal+ entame ce jeudi 24 septembre à 21h la diffusion de la série «The Head», un thriller glacial qui compte la participation exceptionnelle de l’acteur de «La Casa de Papel» Alvaro Morte, à raison de deux épisodes par soirée et en intégralité sur myCanal / Canal+ à la Demande.

Produite par Mediapro en partenariat avec HBO Asia et la plateforme de streaming nord-américaine Hulu, «The Head» compte 6 épisodes de 52 minutes portés par un casting d’acteurs internationaux. Alvaro Morte y donne notamment la réplique aux acteurs britanniques Katharine O’Donnelly et John Lynch, aux Danois Laura Bach et Alexandre Willaume, ainsi qu’à l’acteur et chanteur japonais Tomohisa Yamashita.

Le pitch : Le soleil disparaîtra bientôt pour six mois. Une équipe réduite va rester dans la station de recherche Antarctique Polaris VI pour poursuivre des recherches innovantes et déterminantes dans la lutte contre le changement climatique, sous la supervision du biologiste réputé Arthur Wilde (John Lynch). Mais quand le commandant Johan Berg (Alexander Willaume) arrive à la station au printemps pour prendre la relève, les membres de l’équipe sont morts ou portés disparus. Un tueur est en cavale et Annika (Laura Bach), la femme de Johan, a disparu. S’il veut la retrouver vivante, il devra faire confiance à Maggie (Katharine O’Donnelly), une jeune docteure profondément bouleversée et à priori la seule survivante du groupe… à moins qu’il n’y ait quelqu’un d’autre ?

Les décors de la série ont mobilisé un studio de plus de 2000 mètres carrés à Tenerife afin de reconstituer Polaris VI sur le modèle de stations polaires existantes. En dehors du huis-clos de la station, les plans en extérieur ont quant à eux été tournés dans les plaines désertiques de l’Islande.

Jorge Dorado (assistant réalisateur sur des films comme «Bad Education» ou «Moulin rouge») signe la réalisation, les frères David et Alex Pastor («Infectés») et Ran Tellem («Homeland») le scénario.