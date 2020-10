Capitaine Marleau : Corinne Masiero reçoit Sylvie Testud et Christophe Lambert ce mardi 13 octobre

France 3 dévoile ce mardi 13 octobre à 21h05 le 21è épisode de sa série policière à succès Capitaine Marleau. Un inédit dans lequel l’héroïne incarnée par Corinne Masiero donne la réplique à Sylvie Testud et Christophe Lambert.

La Ch’ti à la gouaille légendaire est de retour pour une enquête dans les Vosges qui plonge dans le milieu de la glace. Une histoire qui rappelle (de loin) l’affaire Tonya Harding-Nancy Kerrigan. Il y est en tous les cas question de rivalité malsaine. Le pitch : Vedette d’un spectacle sur glace, Salomé Revel voit approcher avec angoisse la fin de sa carrière de patineuse. Lors d’une répétition, elle se blesse, ce qui permet à sa jeune rivale Lucie Engelberg de la supplanter. Quelques heures plus tard, Lucie est retrouvée morte, victime de coups violents. Salomé fait figure de suspecte idéale, mais Marleau est trop fine pour ne pas voir que l’affaire est plus compliquée : derrière des rivalités professionnelles se révèlent des secrets de famille…

Dans La Reine des glaces, Sylvie Testud incarne une patineuse sur la sellette. « Jouer dans Marleau… Face à Christophe Lambert et à Corinne Masiero, c’est quand même le summum ! », commente l’actrice dans Ouest-France. « Ce sont deux très grands comédiens. Lui est parfait dans le rôle de l’ancien champion de patinage, mentor, manipulé et manipulateur. Elle, eh bien… C’est Corinne Masiero, sans filtre, sans fard, proche de l’autre, disant les choses comme elle les pense. Bref, tu te retrouves avec elle sur un plateau et tu comprends tout de suite comment elle est devenue en si peu de temps si populaire. »

Le dernier épisode diffusé en date a été visionné par 6,95 millions de téléspectateurs, ne faisant pas démentir le succès que rencontre la série depuis ses débuts. Un succès qu’elle doit beaucoup à la personnalité de son personnage comme de son actrice principale qui nourrit comme elle un certain franc-parler. A ceux qui trouvent qu’elle en fait trop, la comédienne a une réponse cash : « Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, j’en ai rien à foutre », a-t-elle déclaré dans Le Parisien. « Peut-être qu’ils ont raison : si ça se trouve c’est nul à chier, mais moi ça me plaît. Après il y a un bouton de télé qui peut s’éteindre aussi ».

Après cet épisode, France 3 diffusera un nouvel inédit le 27 octobre, L’Arbre aux esclaves avec Virginie Ledoyen, tourné en Guadeloupe. Deux autres inédits sont également déjà tournés en Ardèche et à Royan, avec notamment Olivier Gourmet, Grégoire Colin et la chanteuse Jeanne Cherhal (dans le premier) et Béatrice Dalle, Arnaud Ducret, Mathieu Madénian et Caroline Proust (dans le second).