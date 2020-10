Vidéo : un nouveau teaser alléchant pour la saison 4 de «The Crown»

Netflix vient de publier un nouveau teaser de la saison 4 de «The Crown» dans lequel apparaissent distinctement Lady Diana et Margaret Thatcher.

Deux personnages interprétés respectivement par Emma Corrin et Gillian Anderson. L’ambiance de ce teaser est particulièrement pesante avec, en fond sonore, la voix d’un homme dissertant sur les histoires de prince et de princesse, et la manière dont la vie d’un couple se trouvera irrémédiablement transformée par le temps qui passe et les aléas de l’existence.

Les images capturent à la fois des moments de joies et d’insouciance – la cérémonie du mariage, sortie entre amies pour Lady Diana, etc. – que des instants de grandes tensions, avec des visages fermés, tristes, ou en colère. Pour rappel, la saison 4 de The Crown – dont la mise en ligne est prévue pour le 15 novembre prochain – débute à la fin des années 1970, au moment où la couronne d’Angleterre cherche une épouse au Prince Charles – toujours célibataire à 30 ans – afin d’assurer la succession. Sa romance avec la jeune Lady Diana Spencer, aux allures de conte de fée, représente l’espoir de rapprocher le peuple avec la couronne.

Au même moment, le pays traverse une période difficile en raison des politiques de division introduites par Margaret Thatcher, première femme à la tête du gouvernement britannique. La relation entre la Première ministre et la Reine est tendue. Une situation qui ne fait qu’empirer quand Thatcher conduit le pays à la guerre dans les Malouines. A un moment crucial de son histoire, la Famille royale britannique se retrouve plus divisée que jamais.