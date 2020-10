Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep... : le casting de dingue du prochain film d’Adam mcKay

« Don't Look Up », la comédie très attendue d'Adam McKay, réunira un casting incroyable.

Le tournage du film commencera le 19 novembre, annonce The Hollywood Reporter. Adam McKay, dont le film Vice a reçu huit nominations aux oscars en 2019, en a écrit le scénario et assurera la réalisation et la production. « Je suis ravi de travailler avec Jennifer Lawrence, car c'est une actrice absolument époustouflante. Et le fait que Netflix voie ce film comme une comédie d'envergure mondiale place la barre haut pour mon équipe et moi-même, qui sommes prêts à relever le défi », avait commenté le réalisateur en 2019 lorsque la plate-forme américaine avait acquis les droits de diffusion de « Don’t look up ».

Depuis, le casting s’est considérablement étoffé… Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Himash Patel, Rob Morgan, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Ariana Grande, Matthew Perry et même le Français Tomer Sisley devraient en effet être du projet. « Don't Look Up » raconte l'histoire de deux astronomes médiocres (a priori incarnés par Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio) qui se lancent dans une grande tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'un astéroïde menace de détruire la Terre. La date de diffusion n’a pas encore été communiquée.