Souviens-toi l’été dernier : une adaptation en série sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video va adapter le film d’horreur «Souviens-toi l’été dernier», sorti en 1997, en série. C’est Sara Goodman (Preacher) qui sera en charge du scénario.

La plate-forme de streaming ne donne, en revanche, aucune information sur la date de diffusion de la saison 1.

Adaptation du roman de Lois Duncan, le film – qui entre dans la catégorie des slasher movies à l’instar de Scream – voyait Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. et Ryan Philippe incarner une bande d’étudiants qui, fraîchement diplômés, se réunissent pour fêter l’événement.

Leur virée se termine tragiquement quand ils renversent un homme avec leur voiture. Et décident de se débarrasser du corps. Un an plus tard, un mystérieux tueur armé d’un crochet se met à les pourchasser.

«Les meilleures franchises d'horreur ont toujours plus d'un tour dans leur sac, et la série Souviens-toi l’été dernier de Sara Goodman est une réinterprétation complètement unique des slasher movies. Nos membres Prime adoreront sans aucun doute cette version moderne du film», Albert Cheng, un des patrons d’Amazon Studios, dans un communiqué.